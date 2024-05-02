Російські військові з початку грудня 2023 року вбили щонайменше 15 українських військовослужбовців, які намагалися здатися в полон, і ще не менш як шістьох військових, які вже здалися. Про це йдеться у доповіді, яку у четвер, 2 травня, опублікувала міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch.

Як ідеться в доповіді, «верифікувавши та проаналізувавши відеозйомки з дронів, розміщені в соціальних мережах 2 та 27 грудня 2023-го та 25 лютого 2024 року, Human Rights Watch досліджувала три епізоди ймовірних позасудових страт не менш як 12 українських солдатів».

Мова йде про воєнні злочини, які російські військові вчинили у Запорізькій та Донецькій областях.

На відео із соціальних мереж, які опрацьовували в Human Rights Watch, потрапили слова ймовірно російського командира про те, що полонених не слід брати – тобто наказ убивати тих, хто здається в полон.

Зокрема, фахівцями підтверджено справжність відео, на якому зображено вбивство трьох українських солдатів, які здаються в полон. Ще в HRW розслідували відео з шістьма солдатами, які вже здалися в полон, їх також убивають, але, як мовиться в доповіді, «обставини їхнього вбивства видаються менш ясними».

Про позасудові розправи над українськими полоненими або солдатами, що здаються в полон, повідомлялося і раніше, і, «зважаючи на все, ці ймовірні позасудові страти не є поодинокими випадками».

Як зазначає Human Rights Watch, організація 22 квітня надіслала лист міністру оборони Росії Сєргею Шойгу з проханням подати інформацію з описаних випадків, а також про те, чи отримують російські військовослужбовці накази вбивати українських солдатів, які здаються, замість того, щоб брати їх у полон. Відповіді на лист не було.

Зазначимо, що вбивство військовополонених або тих, хто здається в полон, розцінюється міжнародним правом як воєнний злочин і заборонене законодавством Росії та України. В доповіді, опублікованій на офіційному сайті Управління Верховного комісара ООН із прав людини, йшлося про те, що з грудня надходили повідомлення про вбивство не менш як 32 полонених військових або українців, які здаються в полон, проте не всі ці повідомлення вдалося підтвердити.