Депутати Львівської міської ради підтримали Національну академію сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, яка останні кілька місяців фігурує у публічному конфлікті з членами Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради та курсантами, які звинувачують посадовців академії в порушенні їх прав. На засіданні сесії у четвер, 16 травня, депутати ЛМР підтримали звернення до президента, Верховної Ради, міністра оборони, РНБО та СБУ із закликом підтримати Академію сухопутних військ і «проаналізувати законність ініціатив окремих членів зазначеної ТСК й дати об’єктивну оцінку наслідкам їхньої діяльності».

Звернення від депутатів ЛМР на засіданні сесії 16 травня зачитав депутат фракції «Європейська Солідарність» Роман Грицевич. Як вказано у зверненні, що є у розпорядженні ZAXID.NET, депутати заявляють про упереджену активність деяких членів Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, що займається вивченням можливих зловживань у ЗСУ.

«Ми не піддаємо сумніву фаховість самої ТСК, однак зроблені публічні висновки цими парламентарями ставлять під сумнів роботу самої ТСК та дають ворогові змогу маніпулювати інформаційним простором, створюючи деструктив та непорозуміння поміж українцями… Ми, депутати Львівської міської ради 8-го скликання, стурбовані інформаційною кампанією навколо Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Це провідний заклад для підготовки високоякісних фахівців у галузі оборони нашої держави, що випустив десятки тисяч офіцерів. Зараз ми з подивом спостерігаємо масовані інформаційні хвилі, що дискредитують один з найбільших закладів із підготовки курсантів в Україні», – йдеться у депутатському зверненні.

Депутати додали, що реагуючи на конфлікт курсанта Олександра Поповича з керівництвом академії, деякі нардепи фактично ставлять під сумнів якість роботи всього колективу. Тож депутати ЛМР звернулись до президента, Верховної Ради, міністра оборони, РНБО та СБУ із закликом проаналізувати законність ініціатив окремих членів зазначеної ТСК й дати об’єктивну оцінку наслідкам їхньої діяльності.

«Я думаю, що ми всі солідарні з нашим рішенням стосовно підтримки Академії сухопутних військ. За час нашої роботи ми пам’ятаємо різні перипетії за різних керівників держави, як хотіли і знищити академію, як хотіли її переформатувати. Громада міста, громада України завжди стояла, стоїть і буде стояти на захисті нашої Національної академії сухопутних військ, яка є флагманом підготовки кадрів, тому – геть руки від академії, академія – це наше святе, руйнувати академію не дамо», – сказав Андрій Садовий.

Нагадаємо, колишній курсант Академії сухопутних військ Олександр Попович звинуватив керівництво навчального закладу в порушенні прав курсантів, умов звільнення та цькуванні. Зокрема він стверджує, що його відрахували з академії за конфлікт із керівником курсу та активну позицію.

Через це курсанти звернулися до Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради. Депутатка та членкиня ТСК із захисту прав військовослужбовців Юлія Яцик повідомляла, що за результатами розгляду скарг комісія підтвердила цькування з боку начальника курсу курсанта за його активну позицію та зобов’язала всіх причетних до конфлікту доповісти ТСК.

В академії ці заяви назвали наклепом і дискредитацією, спрямованою на дестабілізацію ситуації у військовому навчальному закладі. Також після розголосу колектив навчального закладу звернувся з відкритим листом до керівництва держави з вимогою зупинити «інформаційну кампанію дискредитації закладу від народних депутатів Анни Скороход та Юлії Яцик».