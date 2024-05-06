Олександр Попович під час навчання

Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного відреагувала на скандал із військовослужбовцем Олександром Поповичем, який заявив, що його відрахували з академії через його скарги на порушення прав курсантів, умови звільнення та цькування. В академії ці заяви назвали наклепом і дискредитацією, спрямованою на дестабілізацію ситуації у військовому навчальному закладі.

Як повідомило 5 травня Hromadske, 21-річний військовослужбовець Олександр Попович на своїй сторінці у Facebook 4 травня заявив, що його відрахували з Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. На його думку, це сталося через його активну позицію. Він стверджує, що він та інші курсанти мали проблеми зі звільненням на вихідні за межі академії – привілеї мали ті, хто був одружений, мав опікунство, мали домовленості з керівництвом, а також ті, хто мав дозвіл на проживання за межами академії.

За словами Олександра Поповича, звільнення мали також ті, чиї батьки чекали їх на КПП. Такий порядок курсантам пояснили «командирським рішенням». На другому курсі курсанти отримали можливість переїхати з казарми на орендовані квартири, однак умови звільнення залишилися без змін. Тому курсанти колективно звернулися до Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань порушення прав військовослужбовців.

«Посадові особи вдавалися до тиску на особовий склад, мають місце факти приниження курсантів, використання посадовими особами ненормативної лексики, вони неодноразово принижували дівчат за ознакою статі. Трапляються тут і заходи фізичного впливу на курсантів з боку посадових осіб», – стверджує Олександр Попович.

Після звернення, за інформацією військовослужбовця, керівник курсу ініціював службове розслідування щодо нього за вихід зі строю, однак Державне бюро розслідувань установило, що непокори не було. Пізніше вчена рада факультету вирішила відрахувати Олександра Поповича.

Він додав, що після цього, його як мобілізованого перевели до навчального центру, «підконтрольного академії». Він також заявив, що його мають відправити у зону бойових дій. Усі ці дії він повʼязує зі своєю активною позицією під час навчання.

Народна депутатка Юлія Яцик, яка входить до ТСК ВР із захисту прав військовослужбовців, розповіла 19 березня, що під час засідання обговорювали низку проблемних питань у академії сухопутних військ, серед яких численні скарги курсантів на конкретних службовців академії. Начальнику академії Павлу Ткачуку доручили провести перевірку цих фактів і доповісти на засіданні ТСК.

21 березня депутатка повідомила, що ТСК розглянула й колективну скаргу від курсантів щодо надання звільнень, тоді комісія зробила низку запитів та внесла НАСВ до плану перевірок. Депутатка підтвердила цькування з боку начальника курсу курсанта Олександра Володимировича П. (ймовірно йдеться саме про Олександра Поповича – ред.) за його активну позицію, оголошення догани та скерування до ДБР матеріалів справи.

«Водночас військова служба правопорядку надала нам відповідь, що факти нестатутних відносин у НАСВ, зазначені у скарзі курсантів, не знайшли підтвердження», – йдеться в дописі Юлії Яцик.

Після цього ТСК заслухала фігурантів справи. Начальник факультету пояснив, що порядок звільнень встановлений усним наказом начальника академії. Водночас Павло Ткачук розповів, що такого наказу не видавав. Зрештою, начкурсу оголосили зауваження.

Перший заступник керівника академії полковник Ярослав Марченко у відповіді на запит Hromadske повідомив, що старшого солдата Олександра Поповича відрахували з академії сухопутних військ відповідно до ч. 11 ст. 25 ЗУ «Про військовий обовʼязок і військову службу» (згідно з яким відраховані курсанти відправляються на службу у військові частини) та п. 3.2 (перелік причин для відрахування курсаниа) та 3.4 (відрахування курсанта через недисциплінованість) Інструкції про порядок переведення, відрахування та поновлення курсантів вищих військових навчальних закладів Міністерства оборони.

Він також зауважив, що колективна скарга курсантів до ТСК Верховної Ради у НАСВ не надходила, тому він не знає, чи Олександр Попович є її співавтором. Також у академії стверджують, що не мають інформації про офіційне оприлюднення матеріалів та результатів роботи комісії.

«А втім, отримана під час роботи ТСК у НАСВ інформація, оприлюднена окремими членами ТСК й дотичними до її роботи особами на власних сторінках у соціальних мережах, стала з їхнього боку предметом маніпуляцій та спекуляцій. Це, своєю чергою, провокує розбрат у військовому середовищі, негативно впливає на морально-психологічний стан військовослужбовців ЗС України», – йдеться у відповіді Ярослава Марченка.

Після розголосу 5 травня на скандал офіційно відреагувала Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. У дописі на сторінці академії у Facebook зазначили, що останнім часом спостерігається «поширення необґрунтованої негативної інформації щодо діяльності академії з боку окремих народних депутатів, представників громадськості та деяких військовослужбовців».

«Це може свідчити про наявність скоординованої дискредитаційної кампанії, спрямованої на дестабілізацію ситуації у військовому навчальному закладі, внесення розбрату у військове середовище та завдання іміджевих втрат українському війську», – йдеться в дописі.

Там додали, що у деяких випадках поширення неправдивої інформації та зведення наклепів на військовий виш «є спробою зацікавлених осіб захистити власні меркантильні інтереси» й уникнути відповідальності за вчинені порушення. При цьому, не уточнили, про кого саме і які порушення ідеться. ZAXID.NET також звернувся за коментарем до академії сухопутних військ, однак на момент публікації відповіді не отримав.