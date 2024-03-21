Посадовці академії сухопутних військ фігурують в кримінальних провадженнях щодо зловживань під час будівництва та на тендерах

Курсанти Національної академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного, що у Львові, скаржаться на булінг та застосування фізичної сили, а також на погане забезпечення та якість харчування. У той час правоохоронці розслідують 10 кримінальних проваджень через зловживання посадовців навчального закладу під час будівництва та на тендерах. Про це йшлося на засіданні тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з розслідування фактів порушення прав військовослужбовців, яке відбулося у Львові 20 березня. Начальник академії Павло Ткачук утримався від публічних коментарів з приводу скарг курсантів.

Як розповіла членкиня ТСК, нардепка від «Слуги народу» Юлія Яцик, на засіданні обговорили виявлені під час перевірки закладу проблеми.

Зокрема, курсанти поскаржились на якість харчування в їдальнях. Тому члени ТСК завітали на сніданок курсантів, скуштували особисто деякі страви та вилучили зразки продуктів для проведення експертизи їх якості.

Також йшлося про те, що мобілізованим, які проходять підготовку за військово-обліковою спеціальністю стрільця (ВОС 100) на полігоні видають лише один комплект військової форми, комплекти на заміну вони купують власним коштом. Обговорили несправедливе, на думку вихованців академії, нарахування грошового забезпечення для курсантів, які вступили до академії з цивільного життя (2350 грн/міс), і збереження зарплати для курсантів-військовослужбовців, які зараховані на навчання за контрактом (22000 грн/міс). З цього приводу ТСК підготує відповідні пропозиції до Міноборони.

Окрім того, члени ТСК вибірково опитали близько 200 курсантів про існування нестатутних відносин та застосування фізичних заходів впливу з боку викладачів навчального закладу.

«Зафіксовано численні скарги курсантів на конкретних службових осіб НАСВ. Начальнику академії Павлу Ткачуку доручено провести перевірку цих фактів та доповісти на наступному засіданні ТСК. Встановлено випадки булінгу та цькування дівчат-курсанток за ознакою статі з боку начальника курсу А., який вважає, що дівчатам не місце в армії. Внаслідок тотальної недовіри до дівчат, які на думку А. «косять» від виконання завдань, встановлено випадок, коли одна з курсанток знаходилась на лекціях з внутрішньою кровотечею без надання їй медичної допомоги», – розповіла Юлія Яцик. З її слів, анонімні опитування курсантів показали, що 15% респондентів вказують на застосування заходів фізичного впливу в академії.

Окрім того, на засіданні було озвучено, що правоохоронці розслідують 10 кримінальних проваджень щодо зловживань в академії.

«За інформацією правоохоронних органів за фактами економічних злочинів (зловживань під час будівництва та здійснення закупівель) в НАСВ порушено 10 кримінальних проваджень; ще 6 за фактами прильотів по обʼєктам НАСВ. Висновки ТСК щодо отриманих від правоохоронців матеріалів будуть надані після їх опрацювання», – додала нардепка.

На засіданні розглянули колективну скаргу до ТСК від курсантів, які скаржилися на надання звільнень виключно у разі, якщо приїжджають батьки або дружина. Також обговорили скарги вихованців закладу на недостатність уроків фізичного виховання та відсутність власних бомбосховищ, через що доводиться під час повітряних тривог переходити в укриття поза академією.

Начальник Національної академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного Павло Ткачук утримався від публічних коментарів щодо скарг курсантів академії. У своєму дописі наступного дня він подякував членам ТСК за увагу до навчального закладу. «Вважаю, що демократичний цивільний контроль є дієвим інструментом, навіть у в умовах воєнного стану», – написав Павло Ткачук у Facebook.