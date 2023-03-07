Підрозділ академії розташується у колишньому приміщенні педагогічного університету імені Івана Франка

У Самборі відкриють філію вищого військового навчального закладу – Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, що працює у Львові. Про це 7 березня повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

Разом з ректором Академії Павлом Ткачуком та міським головою Самбора Юрієм Гамаром голова ЛОВА підписав меморандум про гарантії та взаєморозуміння щодо функціонування вищої школи професійної підготовки військових кадрів.

«Це буде ще один важливий вклад нашої області у забезпечення потреб держави в безпеці та обороні. Вмотивовані хлопці й дівчата ставатимуть тут надійними та професійними військовими, перейматимуть досвід від провідних українських спеціалістів та іноземних фахівців. У цьому навчальному закладі поєднуватимуть традиції класичної європейської та національної військових шкіл», – зазначив Максим Козицький.

Представники обласної, міської влади Самбора та ректор Академії підписали меморандум (фото ЛОВА)

Ремонт будівлі планується до кінця цього календарного року. Міський голова Самбора Юрій Гамар уточнив, що для створення умов курсантам навчального закладу у місті реконструюють існуюче приміщення.

«Колись це був повітовий суд, потім це була військова частина. А згодом філія університету», – пояснив ZAXID.NET Юрій Гамар.

За меморандумом, Самбірська міська рада безоплатно передасть з комунальної власності громади у державну власність будівлю з належними до неї господарськими спорудами. Академія взяла зобов’язання провести ремонт будівлі та зберегти зовнішній вигляд фасаду та її елементів для збереження автентичності історико-архітектурного надбання.

«Наразі точного рішення, хто там буде навчатися, немає. Поки мова про те, що це буде певний філіал, де будуть дислокуватися окремі структурні підрозділи. Будівля занедбана, потребує окремого вивчення, визначення потреб щодо її відновлення, тоді будуть прийняті рішення, хто там буде розміщуватися», – повідомив ZAXID.NET речник Академії Антон Миронович.

Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного у Львові займається підготовкою офіцерів сухопутних військ. У структурі академії є три факультети: Бойового застосування військ, Ракетних військ і артилерії, Факультет сил підтримки, Інститут морально-психологічного забезпечення та військовий коледж сержантського складу.