Міністр оборони України Олексій Резніков каже, що реформа строкової служби почнеться після війни

В Україні необхідно виробити концепцію армії резервістів, яка буде схожа на те, що зроблено у Швейцарії та Ізраїлі: кожен військовозобов'язаний має щороку протягом місяця на зборах вдосконалювати військові навички. Така ідея входить у плани Міноборони, які погоджені з прем'єром та схвалені президентом, повідомив міністр оборони Олексій Резніков.

Він переконаний, що після майбутньої перемоги над російськими окупантами українцям потрібно буде готуватися до змін у правовому плані та культурі поведінки нації, оскільки «фізично ворожа країна, наш сусід, не відлетить у космос навіть з усіма витворами Ілона Маска».

«І вона мріятиме про реванш. Тому єдина запорука неповторення такого вторгнення – потужний сектор сил безпеки та оборони, а також зрозуміла концепція армії резервістів. Так живе Швейцарія. Тому я переконаний, що культура військової професії має стати трендом, як в Ізраїлі, наприклад», – пояснив Резніков в інтерв’ю LIGA.net.

Він вважає, що «можливо, строкова служба нам більше не потрібна». Однак натомість кожна молода людина з 18 років починає проходити спецкурси підготовки: медицина, стрільби, окопи, злагодження, і далі навчається на кого хоче, але раз на рік проходить місячні курси зі спеціалізації.

«Хочеш бути кулеметником – розвивайся як кулеметник. Хочеш бути оператором дронів – давай. Ходити в тир – ця культура має бути. Повинні працювати тири, щоб усі вміли вправно користуватися вогнепальною зброєю», – зазначив міністр оборони.

Він наголосив, що потрібно завершити реформу, щоб офіційно зареєстрована вогнепальна зброя була на руках в українців (після перевірок у психіатра, нарколога та правоохоронців): «Коли ворог знатиме, що кожен повнолітній українець може дістати з-під ліжка автомат і чинити опір, він 10 разів подумає».

На уточнювальне запитання Резніков додав, що це його думки, обговорені та узгоджені з прем'єром, і ці ідеї «записані в нашому плані: це один з елементів змін до законодавства, які ми готові робити».

«Це чітко збігається із позицією президента, ми з ним про це говорили», – уточнив міністр оборони Олексій Резніков.

Нагадаємо, на початку 2022 лютого, за три тижні до повномасштабної війни, президент Володимир Зеленський доручив уряду розробити альтернативу призову до армії. Про це йдеться в тексті указу про зміцнення обороноздатності. Цим документом Зеленський доручив внести до Верховної Ради законопроекти про поступове підвищення грошового забезпечення військових, поетапне збільшення чисельності Збройних сил на 100 тисяч осіб, а також про запровадження моделі інтенсивної системи військової підготовки як можливої альтернативної форми проходження строкової служби та припинення призову на строкову військову службу з 1 січня 2024 року.

Наступного дня в Міноборони пояснили, що запропонована інтенсивна військова підготовка може тривати до чотирьох місяців і на першому етапі її планували впровадити як альтернативу призову.

Через війну в Україні з 24 лютого 2022 триває мобілізація, а призов строковиків до кінця війни скасовано.