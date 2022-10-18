Верховна Рада України на засіданні 18 жовтня прийняла в цілому Закон про внесення зміни до Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу» щодо особливостей призову на строкову військову службу та діяльності призовних комісій під час дії воєнного стану. За закон проголосували 318 народних депутатів.

За інформацією народного депутата Ярослава Железняка, новою статтею цього закону визначається, що під час дії воєнного стану призов на строкову військову службу не проводиться. Однак призовні комісії створюються для розгляду питань щодо:

організації медичного огляду осіб, які перебувають на обліку призовників та досягли 27-річного віку, взяття їх на облік військовозобов'язаних або виключення з обліку;

направлення призовників, які виявили бажання вступити до вищих військових навчальних закладів або військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти, для проходження випробувань та складання вступних іспитів або прийняття рішення про відмову в такому направленні.

Нагадаємо, 1 жовтня президент України Володимир Зеленський скасував осінній призов і відклав демобілізацію.