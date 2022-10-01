Президент Володимир Зеленський скасував осінній призов строковиків у жовтні – грудні 2022 року та відклав демобілізацію. Про це йдеться у відповідному указі президента від 30 вересня.

В указі зазначено, що військовослужбовців строкової служби, які вже відслужили, звільнять у запас «не раніше оголошення в установленому порядку демобілізації».

Зазначимо, що весняний призов у 2022 році в Україні теж скасовували. Тоді у Генеральному штабі пояснювали, що через повномасштабне вторгнення Росії в Україну оголошена загальна мобілізація, тож у проведенні призову на строкову службу немає потреби.

Нагадаємо, що загальну мобілізацію в Україні оголосили 24 лютого. Наразі мобілізацію та воєнний стан продовжили до 21 листопада. В умовах мобілізації призову підлягають чоловіки віком від 18 до 60 років. Їм заборонено виїжджати за кордон, за винятком певних категорій.