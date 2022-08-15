У понеділок, 15 серпня, Верховна Рада України продовжила воєнний стан та мобілізацію в країні ще на 90 днів. За обидва закони проголосували 328 нардепів.

На засіданні 15 серпня нардепи ухвалили закон №7664 про затвердження указу президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» до 21 листопада 2022 року та закон №7665 про затвердження указу президента України «Про продовження строку проведення загальної мобілізації».

12 серпня президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради два законопроекти – про продовження строку дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації на 90 діб.

За словами Зеленського, ухвалення законів «сприятиме вжиттю адекватних заходів, спрямованих на відбиття збройної агресії Російської Федерації проти України».