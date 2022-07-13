Активна війна в Україні за різними прогнозами триватиме щонайменше до кінця 2022 року, хоча не виключено, що бойові дії продовжаться і на довший період. Це означає, що більшість українців призовного віку рано чи пізно опиняться на фронті. Переважно, це люди, які раніше ніколи не воювали і мало що знають про підготовку до війська. Саме тому ZAXID.NET вирішив зробити серію матеріалів для розуміння, як можна підготуватись до війська і чому варто вчитись вже зараз.

Цикл матеріалів розпочинаємо з переліку спорядження, яке знадобиться на війні і про яке варто подбати вже зараз. Допоміг редакції з складанням такого переліку боєць ЗСУ, який брав участь у війні, а нині працює у службі зв'язків з громадськістю Територіальної оборони Володимир Дегтярьов.

Чим бійця забезпечує військова частина?

Коли бійця вперше призивають, він отримує від держави мінімальний набір речей – це форма, бронежилет та каска, іноді ще баул чи рюкзак. У різних військових частинах ситуація з забезпеченням дуже різна, однак якщо на початку повномасштабної війни справді була сильна проблема із захистом для бійців, то зараз ситуація значно краща.

Втім все одно бувають моменти, коли, наприклад, не вистачає бронежилетів на всіх призовників або ж хтось сумнівається у надійності виданого захисту чи просто не підходить розмір. У такому випадку боєць чи бійчиня або купують речі самі, або за допомогою волонтерів. Керівники військових частин часто і самі офіційно звертаються до волонтерів, коли розуміють, що їхньому підрозділу бракує необхідного обладнання чи спорядження. В умовах такої масштабної війни це нормальний механізм співпраці між військовими і громадянами.

Що треба купувати самому?

Перелік необхідних речей для кожного бійця є різним, в залежності у який тип військ та підрозділ його відправляють та які завдання він буде виконувати. Новобранців, які ніколи не мали бойового досвіду, переважно відправляють в піхоту. Це означає, що доведеться багато фізично працювати – рити окопи, ночувати у некомфортних умовах тощо.

«Якщо говорити про довгу війну, перебування далеко від бази, яке може тривати 2-3 місяці, то речей з собою треба брати багато. Частина з цих речей є в більшості людей у цивільному житті. На війні одяг, майно псується, зношується, горить. Тому варто бути готовим, що щось доведеться закуповувати своїм коштом», – каже Володимир Дегтярьов.

Військовослужбовець ТрО склав перелік речей, які необхідно взяти у з собою бійцю-новобранцю. За його словами, цей набір речей десь схожий за перелік для походу в гори. Звичайно, що список речей не є універсальним і може змінюватись, залежно від сезону і від завдання бійця.

Спорядження:

Форма, 1-2 комплекти

Термобілизна, 1-2 комплекти

Шкарпетки високі тренінгові, багато

Білизна, бажано спортивна, багато

Дощовик

Флісова кофта

Футболки/рашгарди

Бойова сорочка (combat shirt)

Бандана, шапка, балаклава

Рукавиці тактичні

Берці, трекінгові черевики

Кросівки

Тапки/шльопанці

Гамаші

Обладнання

Плитоноска

Розгрузка/бойовий пояс

Шолом

Наколінники/налокітники

Аптечка бойова

Тактичний рюкзак

Баул

Протигаз

Окуляри

Техніка

Пауербанки

Телефон

Шнури, зарядні, продовжувач/трійник

Ніж, мультитул

Ліхтарик (краще два)

Батарейки

Бінокль

Різне

Аптечка розширена

Зубна щітка, паста, бритва, мило, шампунь/гель, креми для рук, обличчя

Вітаміни

Рушник

Фляга або кемелбек

Термос

Горнятко, тарілка, прибори

Водонепроникний пакет з документами

Лопатка мала

Газова горілка, балони

Сухпай, батончики, сухі супи, чай, кава

Сірники, запальнички

Каремат

Спальник

«Варто розраховувати на те, що війна затягнеться надовго і в кожній сім’ї буде хтось, кому доведеться якось бути дотичним: хтось буде воювати, хтось буде збирати гроші чи волонтерити. В принципі якщо ви залишаєтесь жити в Україні треба визнати те, що ми маємо стати мілітаризованою нацією. А це значить підготовка до можливого конфлікту в будь-якому вигляді для всіх: для когось це тактична медицина, для когось – відвідування тиру, для когось – збір речей для себе», – каже Володимир Дегтярьов.

За його словами, якщо на початку війни була складна ситуація з придбанням тактичних речей, то зараз українські підприємства активно розширили чи запустили нові виробництва і проблем з купівлею таких речей вже немає. Окрім того, держава також масово шиє форми, закуповує бронежилети і каски, у тому числі і за кордоном.

Щодо вартості підготовки до вступу у військо, то вона дуже відрізняється. Найдорожче – це захист, яким в принципі повинна забезпечити бійця військова частина. А от хороше тактичне взуття коштує від 2000 грн, тактичний рюкзак теж вартує десь 2000 грн, рукавиці – 400-500 грн, розгрузка – від 800 грн. Загалом без додаткових витрат при підготовці до мобілізації, мабуть, обійтись не вийде, але є шанс, що частково чимось забезпечить військова частина, а з чимось допоможуть друзі/знайомі/волонтери.