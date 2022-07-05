Ще у жовтні минулого року уряд затвердив перелік професій, представниці яких будуть зобов'язані стати на військовий облік. З незрозумілих причин останнім часом ця тема почала активно обговорюватися у мережі і обростати міфами та чутками. Наприклад, жінки почали хвилюватися, що ніяк не зможуть виїхати за кордон, або що одразу доведеться йти воювати.

Міноборони уже спростувало міф про нібито масову мобілізацію жінок в Україні, а ZAXID.NET пояснює, що ж зміниться для частини українок з 1 жовтня і чи варто так сильно хвилюватися.

Що сталося?

11 жовтня 2021 року уряд затвердив перелік спеціальностей для жінок, представниці яких обов'язково мають ставати на військовий облік. Загалом йдеться про жінок від 18 до 60 років, які мають одну з 14 спеціальностей:

Хімія, хімічні технології та інженерія, біологія;

Телекомунікації та радіотехніка;

Інженерія програмного забезпечення, комп’ютерні науки, інформаційні системи та технології;

комп’ютерна інженерія, системний аналіз, кібербезпека, мікро- та наносистемна техніка;

автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології;

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка;

Науки про Землю, географія, фізика та астрономія;

​​Харчові технології, технологія виробництва і переробки продукції тваринництва;

Забезпечення військ, озброєння та військова техніка, технології легкої промисловості;

Фізична терапія, ерготерапія, медична та психологічна реабілітація, громадське здоров’я, фізична реабілітація, промислова фармація, санітарія і експертиза;

Стоматологія, медицина, медсестринство, фармація, технології медичної діагностики та лікування;

Біомедична інженерія, біотехнології та біоінженерія;

Ветеринарна медицина, ветеринарна гігієна;

Облік і оподаткування, маркетинг, менеджмент, підприємництво, економіка, фінанси, банківська справа та страхування;

Видавництво та поліграфія;

Психологія, соціальна робота, соціальне забезпечення.

Також на військовий облік мають стати представниці 7 споріднених професій:

Професіонали в галузі наук про життя та медичних наук;

Професіонали в галузі патології, токсикології, фармакології, фізіології та епідеміології;

Оператори медичного устаткування, робітники, що обслуговують устаткування з виробництва фармацевтичних продуктів та косметичних засобів, керівники підрозділів в охороні здоров’я

Професіонали в галузі ветеринарної медицини;

Менеджери (управителі) на пошті та зв’язку, службовці, що зайняті на пошті та подібними роботами;

Кухарі;

Перекладачі.

Представниці цих професій будуть зобов'язані з 1 жовтня самостійно стати на військовий облік. Щоб це зробити, необхідно прийти з документами у центр комплектування та соціальної підтримки (колишній військкомат) за місцем проживання. Наразі невідомо, скільки часу дадуть жінкам для постановки на військовий облік, можливо, до кінця року.

Перш ніж поставити жінку на військовий облік, її має оглянути медкомісія, яка визначає придатність до військової служби. Після цього зібраний пакет документів та висновок військово-лікарської комісії необхідно надати до центру комплектування за місцем проживання, щоб отримати військово-обліковий документ.

Військовий облік – це вже мобілізація? Що це означає?

Військовий облік для жінок не відрізняється від обліку чоловіків. Це не страшно і не означає миттєву мобілізацію до війська. Сьогодні деякі жінки теж є на військовому обліку, зокрема, медики. Цей облік ведеться для того, щоб центри комплектування мали інформацію про представників важливих для армії професій у разі оголошення чергової хвилі мобілізації, пояснює ZAXID.NET юристка «Юридичної сотні» Наталія Фещик.

«Постановка на облік не тягне за собою ні військової служби, ні мобілізації, ні інших наслідків. Військовозобов’язана людина стоїть на військовому обліку і лише при черговій мобілізації, при визначенні відповідних умов указом президента і при надходженні повістки про виклик у військкомат, особу можуть мобілізувати. А військовий облік в принципі глобальних наслідків за собою не тягне і не означає, що вже завтра треба бігти на війну», – пояснює юристка.

А якщо призвуть? Що треба знати?

У законі про мобілізацію жінки прирівняні до чоловіків щодо ухилення від постановки на військовий облік чи мобілізації. Центри комплектування зацікавлені у тому, щоб якомога більше людей були на військовому обліку і у разі чого могли бути залученим до бойових дій. Втім юристи радять ретельно готуватись до походу у центр комплектування і поцікавитися, чи раптом ви не маєте права на відстрочку.

Перелік осіб, які мають право на відстрочку або звільнення від мобілізації, прописаний у ст. 23 закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію». Ці правила однакові як для чоловіків, так і для жінок. Так, наприклад, якщо один з подружжя є на військовій службі, і вони мають неповнолітню дитину, то другий має право на відстрочку. Те ж саме стосується жінок та чоловіків, у яких є троє або більше дітей.

Жінки (як і чоловіки), що не підпадають під описані в законі категорії, не мають права на відстрочку від мобілізації. Це означає, що їх можуть призвати на військову службу, якщо буде у цьому потреба. У такому разі доведеться виконати свій громадянський обов'язок. Але ще раз: Міноборони чітко стверджує, що потреби у примусовій мобілізації жінок зараз немає.

Тут ще варто додати, що зараз участь в бойових діях беруть понад 16 тис. українок. Серед них є кулеметниці, снайперки, танкістки та представниці інших військових професій.

А що з виїздом з країни?

Щодо перетину кордону для військовозобов'язаних жінок виникла ціла істерія у соцмережах. Але не все так однозначно. Як припускає юристка Наталія Фещик, справді правила перетину кордону для чоловіків і жінок, що стоять на військовому обліку, скоріш за все, будуть однакові.

«Порядок перетину кордону регулюють правила, затвердженні постановою Кабміну. По певних категорій там чітко розписаний перелік осіб, які мають право виїжджати і документи, які вони мають надавати. Але у більшості у постанові посилання на ст. 23 закону про мобілізацію. Тому так виглядає, що будуть рівні правила для перетину кордону як для чоловіків, так і жінок», – вважає юристка.

Втім уряд чи Верховна Рада можуть ще внести зміни у правила перетину кордону. Так, радник голови МВС Віктор Андрусів вважає, що жінкам не будуть забороняти виїжджати за кордон.

«Звичайно, у Верховній Раді можуть ухвалювати різні рішення. Але якщо люди будуть використовувати мозок, то заборони для жінок не відбудеться», – вважає Андрусів.

До жовтня залишається ще кілька місяців, отож варто почекати притомних роз'яснень від військового керівництва та уряду.

Матеріал створено за сприяння ГО «Львівський медіафорум» у межах проєкту «ЛМФ Підтримка мережі журналістів»