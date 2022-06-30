Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким вніс зміни у положення про військовий квиток і він вступив в дію з 28 червня. Керівниця волонтерського руху «Адвокати ЗСУ», юристка Євгенія Рябека пояснила ZAXID.NET, що саме змінилося.

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Резервісти і не тільки. Якщо раніше військовий квиток видавався виключно військовозобов’язаним, то зараз вони будуть видаватися і резервістам, а також усім членам інших військових формувань. Раніше ВРУ законодавчо закріпила можливість у випадку критичної загрози державі миттєво залучити резервістів без мобілізації. На таких резервістів пошириться увесь комплекс соціальних пільг та гарантій, які передбачені для мобілізованих. Також тепер військові квитки будуть видавати при зарахуванні до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти.

Без військкоматів. Також раніше військові квитки видавалися районними військовими комісаріатами. Тепер в Україні зникло таке поняття як військкомат, натомість з’явились центри комплектування та соціальної підтримки. Саме вони займатимуться видачею військових квитків.

Без по батькові. Раніше у військовому квитку повністю вказувались прізвище, ім’я і по батькові. А тепер по батькові стає необов’язковим.

За кордон. У разі виїзду за кордон більш як три місяці військовослужбовець (у тому числі резервіст) зобов'язаний здати військовий квиток до територіального центру комплектування та соціальної підтримки і одержати про це довідку. Військовослужбовці СБУ та Служби зовнішньої розвідки мають здавати військові квитки до своїх спецпідрозділів і також отримувати довідку.

Для засуджених. Раніше якщо людину брали під варту, то у неї одразу вилучали військовий квиток. Зараз його вилучатимуть уже після винесення вироку, коли людина засуджена до позбавлення або обмеження волі.

Нагадаємо, раніше Міноборони анонсувало запровадження в Україні електронного військового квитка.