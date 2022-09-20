Верховна Рада ухвалила законопроект, що дозволяє демобілізацію військових, які мають трьох і більше неповнолітніх дітей. Багатодітні чоловіки можуть призиватися на службу за власним бажанням. Відповідний закон ухвалили на засіданні Верховної Ради у вівторок, 20 вересня, повідомив народний депутат Ярослав Железняк​.

Зараз чоловіки, які мають троє і більше дітей, не підлягають мобілізації, але якщо батько вступив до лав ЗСУ, і третя дитина народилася вже після цього, або у нього було троє дітей, але він пішов служити добровільно – у цьому випадку він не може демобілізуватися.

Як вказано у пояснювальній записці, через відсутність у законодавстві норми про демобілізацію багатодітних чоловіків, на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну деяким багатодітним чоловікам надійшли повістки без роз’яснення, що вони не підлягають призову і їхнє право на демобілізацію було порушене.

«У зв’язку з тим, що на практиці перевірити чи людина не підлягає мобілізації важко, тому що на солдат особові справи не заводяться, лише на тих хто проходив службу за контрактом, офіцери з кафедр в справах інформації майже немає, виникає необхідність внесення змін до ЗУ "Про військовий обов’язок та військову службу", ст. 26, ч. 4, п. 2, пп. "г", а саме додати категорію сімейних обставин для звільнення з військової служби під час воєнного стану - наявність у військовослужбовця трьох і більше дітей віком до 18 років», – ідеться у пояснювальній записці.

Цей закон набуде чинності після того, як його підпише президент України.

Нагадаємо, що загальну мобілізацію в Україні оголосили 24 лютого. Наразі мобілізацію та воєнний стан продовжили до 21 листопада. В умовах мобілізації призову підлягають чоловіки віком від 18 до 60 років. Їм заборонено виїжджати за кордон, за винятком певних категорій.