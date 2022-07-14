Військовий облік для жінок — представниць розширеного переліку професій не запрацює з 1 жовтня. Як повідомив на брифінгу у четвер, 14 липня начальник Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов, військовий облік для жінок запрацює через місяць після завершення в країні особливого стану, а до того жінки можуть ставати на облік лише добровільно.

За даними Генштабу, зараз жінки становлять 1% від загальної кількості мобілізованих українців. Більшість жінок призначено на посади медиків, підрозділів зв’язку, морально-психологічного забезпечення, діловодів, бухгалтерів та кухарів. Водночас зараз у Збройних Сил залишається потреба у жінках-фахівцях з медицини, радіотехніки та харчових технологій.

Попри це, за словами Громова, у держави немає гострої потреби суттєво збільшувати кількість жінок на військовому обліку. Тому Генштаб прийняв рішення, що жінок наразі ставитимуть на облік лише за їхньої згоди.

Окрім того, обов'язковий військовий облік для жінок, що підпадають під розширений перелік професій, розпочнеться не з 1 жовтня, а пізніше – за місяць після завершення особливого періоду в Україні.

Особливий період в Україні розпочався 17 березня 2014 року, коли була оголошена перша хвиля часткової мобілізації у зв'язку з російською агресією. Вочевидь, завершиться цей період після завершення загальної мобілізації, яка зараз триває в Україні.

Нагадаємо, ще у жовтні минулого року уряд затвердив перелік професій, представниці яких будуть зобов'язані стати на військовий облік з 1 жовтня 2022 року. Загалом йдеться про жінок від 18 до 60 років, які мають одну з 14 спеціальностей.