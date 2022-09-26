Михайло Подоляк прокоментував можливість оголошення в Україні додаткової мобілізації

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в інтервʼю програмі Tagesschau німецького телеканалу ARD заявив, що Україна не планує оголошувати додаткову мобілізацію на тлі російських фейкових референдумів на окупованих територіях.

«Ми вже створили резерви через систему територіальної оборони і будемо активно використовувати ці резерви. Ми не маємо сьогодні оголошувати додаткову мобілізацію. У нас є все, і ми готові до більшої кількості російських військових», – запевнив радник голови Офісу президента, пише в понеділок, 26 вересня, «Бабель».

Він зауважив, що багато хто не розуміє, яка форма війни ведеться сьогодні в Україні. «У нас не так багато втрат серед військових, порівняно з РФ, якій неважливо, скільки її військових гине», – наголосив Подоляк.

Він сказав, що Росія спрямовує 90% власної військової потужності для нападів на цивільну інфраструктуру, критичну інфраструктуру та цивільне населення.

«На сьогодні повністю знищено та видалено з карти понад 1200 населених пунктів», – зазначив Подоляк.

Радник голови ОП запевнив, що наступ ЗСУ не зупинився і пообіцяв, що незабаром можна буде чекати позитивних новин з фронту. Водночас він наголосив, що для інтенсивного прориву лінії оборони російської армії, наступним кроком буде відвоювання територій і знищення російських збройних сил, а для цього потрібна певна кількість бронетехніки, зокрема, танки – саме не радянські танки (Т-55, Т-64, Т-72), які є неефективними, а машини західного зразка, такі як Leopard 2.

21 вересня Владімір Путін оголосив у Росії часткову мобілізацію, підтримав проведення псевдореферендумів на окупованих територіях України і пригрозив ядерною зброєю в разі нападу на Росію. Фактично він натякнув на можливість ядерних ударів, якщо ЗСУ будуть і далі звільняти окуповані території.

За інформацією російського міністра оборони, воєнного злочинця Сєргєя Шойгу, в рамках часткової мобілізації буде призвано 300 тис. солдатів, однак відповідні дані в президентському указі засекречено. Російські ЗМІ повідомляли, що насправді кількість мобілізованих може становити до 1,2 млн.