Після оголошення мобілізації на війну проти України військкомати держави-терориста Росії почали працювати цілодобово. Про це поінформував 25 вересня у Facebook Генеральний штаб Збройних сил України.

«У зв'язку із частковою мобілізацією, оголошеною російським військово-політичним керівництвом, із 22 вересня військові комісаріати Російської Федерації працюють у цілодобовому режимі. Особам, які намагаються ухилитися від мобілізації, погрожують кримінальною відповідальністю», – йдеться в повідомленні.

За даними українських військових, в окупованому росіянами Севастополі чоловікам призовного віку вручили приблизно 1 тис. повісток.

«Представники окупаційних військ запевняють мобілізований особовий склад, що їхня служба буде проходити на тимчасово захопленій території Херсонської області до закінчення терміну так званої спеціальної операції», – пояснили в ЗСУ.

У Генштабі розповіли, що «командування російських окупаційних військ новоприбулих за мобілізацією військовослужбовців без підготовки направляє на доукомплектування підрозділів, що зазнали втрат, безпосередньо на лінію зіткнення».

«Це значно впливає на зниження рівня морально-психологічного стану військовослужбовців противника та якість виконання ними обов'язків», – наголосили в ЗСУ.

Як інформував ZAXID.NET, 21 вересня президент РФ Владімір Путін оголосив часткову мобілізацію у країні, відповідний указ вже був підписаний. Тоді російська влада заявила, що в рамках таких заходів планується призов на війну проти України ще 300 тисяч резервістів. Проте згодом ЗМІ розсекретили сьомий пункт путінського указу, який спершу знаходився під грифом «для службового використання», та дізналися, що насправді воювати можуть відправити мільйон росіян.