Мобілізація провокує загострення соціальної напруги у Росії

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що оголошена російським воєнним злочинцем і президентом Владіміром Путіним часткова мобілізація проходить неоднорідно в різних регіонах. Як йдеться у звіті ISW, воєнно-адміністративна система у РФ, швидше за все, не зможе підготувати навіть військові резерви низької якості, як спершу передбачалося планом Путіна.

В ISW вказують, що Кремль повинен виправити фундаментальні та системні проблеми, аби не провалити мобілізацію. Та всі ці помилки, які почали фіксувати з першого ж дня її проведення, не є несподіванкою. При цьому відомо, що мобілізаційна структура РФ була підготовлена до повномасштабної війни з Україною краще, ніж її армія.

«Цілком можливо, що Міністерство оборони Росії вирішить деякі з найгірших проблем і налагодить мобілізаційні зусилля», – допускають при цьому американські аналітики.

У ISW пояснюють, що гнів й недовіру у росіян викликає й те, що між заявами Владіміра Путіна та Сєргєя Шойгу і самим указом про мобілізацію є значні відмінності. Зокрема й щодо категорій чоловіків, які під неї підлягають. Зокрема, глава Чечні Рамзан Кадиров на нараді з оперативним штабом з проведення «спеціальної військової операції» (саме так на Росії називають війну проти України – ред.) заявив, що в республіці мобілізація не проводитиметься. На його думку, Чечня й так уже перевиконала план.

«Різні процеси мобілізації в різних регіонах можуть загострити соціальну напругу в Росії, яка вже зросла через сприйняття нерівності при створенні добровольчих батальйонів», - пояснюють експерти.

Як інформував ZAXID.NET, 21 вересня президент РФ Владімір Путін оголосив часткову мобілізацію у країні, відповідний указ вже був підписаний. Тоді російська влада заявила, що в рамках таких заходів планується призов на війну проти України ще 300 тисяч резервістів. Проте згодом ЗМІ розсекретили сьомий пункт путінського указу, який спершу знаходився під грифом «для службового використання», та дізналися, що насправді воювати можуть відправити мільйон росіян.