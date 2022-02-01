Президент України Володимир Зеленський під час виступу на урочистому засіданні 7-ої сесії Верховної Ради у вівторок, 1 лютого, підписав указ про зміцнення обороноздатності держави та привабливість військової служби. Документ, зокрема, передбачає скасування в Україні військового призову з 1 січня 2024 року і поступовий перехід на основи професійної армії.

За словами президента, які цитує «Інтерфакс-Україна», цим указом передбачено:

збільшення грошового забезпечення всіх військових до рівня не нижче трьох мінімальних зарплат (не нижче 19500 грн станом на 1 лютого);

перехід України на основи професійної армії;

збільшення терміну дії контрактів;

розробку концепції житлового забезпечення військовослужбовців, ветеранів та членів їхніх сімей;

систему кар'єрного зростання офіцерів;

збільшення чисельності Збройних сил на 100 тис. осіб та створення додаткових 20 бригад ЗСУ впродовж найближчих трьох років (наразі чисельність ЗСУ становить 261 тис. осіб).

«Цей указ – не тому, що скоро війна. Цей указ для того, щоб скоро й надалі був мир. Цей указ із радістю підписую», – сказав президент.

Згодом прес-служба Офісу президента пояснила: згідно з документом, Кабінет міністрів має підготувати зміни до державного бюджету на поточний рік, заклавши фінансування на підвищення грошового забезпечення військовослужбовців ЗСУ до рівня не менше двократного розміру мінімальної заробітної плати (13 тис. грн станом на 1 лютого). Також заплановано підвищення протягом 2023 року грошового забезпечення військовослужбовців, які укладають довготермінові контракти, до рівня не менше трикратного розміру мінімальної зарплати (19500 грн станом на 1 лютого).

Скасування військового призову в Україні

Документ також передбачає поступовий перехід до формування Збройних Сил України на професійній основі. Зокрема, запровадження моделі інтенсивної системи військової підготовки як можливої альтернативної форми проходження строкової служби та припинення призову громадян України на строкову військову службу з 1 січня 2024 року. Законопроект про скасування призову, згідно з президентським указом, на розгляд парламенту має внести уряд. Водночас невідомо, коли уряд зареєструє такий законопроект, а також невідомо, коли Верховна Рада його розглядатиме.