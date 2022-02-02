Міністр оборони України Олексій Резніков розповів, як на виконання указу президента про перехід України на основи професійної армії реформуватимуть українське військо. У рамках виконання указу чисельність Збройних сил планують збільшити, а від обов’язкового призову хочуть відмовитись, замінивши його інтенсивною кількамісячною військовою підготовкою.

За словами міністра, одним з елементів реформування української армії є перехід на систему інтенсивної військової підготовки та відмова від призову на строкову службу з 1 січня 2024 року.

«Ми підготували бачення моделі, на першому етапі якої призов зберігається, проте як альтернатива вводиться короткострокова (3-4 місяці) інтенсивна військова підготовка. Пройшовши таку підготовку, молоді люди не потраплятимуть під призов. Натомість вони отримають базові військові навички. З 1 січня 2024 року ми плануємо повністю замінити призов на короткотривалу інтенсивну підготовку, поступово збільшуючи обсяги залучених і підтримуючи їхні навички шляхом періодичних тренувань та зборів. На сьогодні вже є розрахунки та обґрунтування різних моделей виконання указу. Для реалізації зазначених кроків уряд найближчим часом запропонує пакет необхідних законопроектів і підзаконних актів», – сказав Резніков.

Він також нагадав, що указ містить доручення забезпечити поетапне збільшення чисельності Збройних сил у період з 2022 по 2025 роки на 100 тис. осіб для підвищення оборонних спроможностей держави.

Крім того, відповідно до указу, у період до 2025 року заплановано реалізацію комплексу реформ, які покликані збільшити чисельність Збройних сил, суттєво підвищити мотивацію до військової служби шляхом посилення соціального захисту військовослужбовців та членів їхніх родин, забезпечення прозорого механізму розвитку військової кар’єри, підвищення грошового забезпечення, вирішення проблем з житлом тощо.