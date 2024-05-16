Затриманим загрожує до дев'яти років тюрми

На Київщині співробітники Служби безпеки України викрили ще одну схему ухилення від мобілізації та незаконного виїзду за кордон чоловіків призовного віку. За даними слідчих, група людей продавала військовозобов’язаним посвідчення працівників почесних консульств іноземних країн в Україні. Про це у четвер, 16 травня, повідомили у прес-службі СБУ.

Слідчі встановили, ділки виготовляли підроблені документи у підпільній типографії, яку організували на базі виробничих потужностей своїх знайомих. Фальшиві документи були високої якості та дійсно дуже схожі на дипломатичні посвідчення встановленого зразка.

«Фігуранти вписували персональні дані своїх клієнтів в “документи” і додавали їхні фотокартки... Придбавши фальшивку, ухилянти використовували її, щоб ввести в оману представників військкоматів та уникнути призову», – йдеться у повідомленні.

Також виробники фальшивих посвідчень надавали своїм клієнтам поради щодо незаконного перетину кордону з використанням псевдодокументів. Загальна вартість таких послуг становила 10 тис. доларів з однієї людини.

СБУ затримала трьох організаторів оборудки під час отримання грошей за організацію втечі ухилянта за кордон. Під час обшуків у помешканнях затриманих та нелегальному цеху слідчі виявили фальшиві посвідчення, мобільні телефони, комп’ютерну техніку та інше обладнання.

Затриманим повідомили про підозри за двома статтями Кримінального кодексу України: перешкоджання законній діяльності ЗСУ, а також замах на незаконне переправлення осіб через державний кордон України.

Співробітники СБУ встановлюють всіх причетних до незаконної схеми. Зловмисникам загрожує до дев’яти років позбавлення волі з конфіскацією майна.