Обвинувачена працює у Бережанській лікарні на Тернопільщині

Бережанський районний суд Тернопільської області визнав винною лікарку Мар'яну Янюк у службовому підробленні за попередньою змовою та оштрафував на 51 тис. грн. Також вона три роки не може обіймати посади у військово-лікарських комісіях. У вироку йдеться, що терапевтка підробила результати огляду військовозобов'язаного.

Згідно з матеріалами справи, які опублікували у судовому реєстрі, обвинувачена є завідувачкою терапевтичного відділу КНП «Бережанська ЦМЛ» Бережанської міської ради та членкинею ВЛК. Мар'яна Янюк торік у вересні з колегою домовилися підробити документи для військовозобов'язаного. Лікарі 11 вересня оглянули 24-річного чоловіка й внесли неправдиві дані у карти обстеження.

У вироку йдеться, що обвинувачена написала у результатах обстеження, що чоловік має пневмонію і потребує лікування на місяць. Її колега поставила підпис і печатку під висновками про тимчасову непридатність до служби у війську.

Обвинувачена у суді 10 квітня 2024 уклала з прокурором угоду про визнання винуватості. Суддя Ярослав Музика визнав Мар'яну Янюк у службовому підробленні за попередньою змовою (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 KKУ) та призначив їй 51 тис. грн штрафу та заборону три роки обіймати посади у ВЛК. Крім цього, вона має сплатити майже 2 тис. грн за судові експертизи. Вирок можна оскаржити у Тернопільському апеляційному суді.