Лікарю вручили підозру у службовому підробленні

Лікаря зі Стрийщини підозрюють у підробленні медичних документів. Таким чином він допомагав ухилянтам уникнути мобілізації. 1 травня медику повідомили про підозру у службовому підробленні, повідомляє поліція Львівщини.

«Завідувач відділення однієї з лікарень у Стрийському районі, який за сумісництвом був членом постійно діючої військово-лікарської комісії при одному з РТЦК та СП, вніс недостовірні відомості до медичних документів двох військовозобов’язаних чоловіків, які в подальшому були підставою для визнання їх непридатними до військової служби та виключення з військового обліку», – зазначено у повідомленні поліції 3 травня.

Його дії викрили і 1 травня повідомили про підозру за ч. 1 ст. 366 ККУ (службове підроблення). За це передбачений штраф або обмеження волі до трьох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.