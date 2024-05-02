На Рівненщині лікар за хабарі оформляв ухилянтам фальшиву інвалідність
Посадовця відсторонили від посади та взяли під варту
На Рівненщині правоохоронці викрили заступника головного лікаря, який за гроші оформляв військовозобов’язаним групи інвалідності. Затримали посадовця під час отримання 1500 доларів хабара. Про це 2 травня повідомили у прес-службі поліції.
За інформацією слідства, підозрюваний був головою районної військово-лікарської та консультативної комісій. Він пропонував ухилянтам оформити фіктивну групу інвалідності, аби уникнути призову.
«Затримали зловмисника у його робочому кабінеті під час передачі другої частини коштів – 1500 доларів. Дещо раніше за обіцяну “допомогу” він отримав аванс – 2 тисячі гривень», – повідомляють правоохоронці.
Під час обшуку у двох службових приміщеннях поліцейські вилучили гроші, документацію та мобільний телефон.
Лікаря відсторонили від посади й помістили до ізолятора тимчасового тримання. Йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 369-2 ККУ (отримання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави). За скоєне підозрюваному загрожує штраф або від 2 до 5 років позбавлення волі.