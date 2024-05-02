Поліцейські викрили лікаря з Рівненщини на отриманні 1500 доларів хабара

На Рівненщині правоохоронці викрили заступника головного лікаря, який за гроші оформляв військовозобов’язаним групи інвалідності. Затримали посадовця під час отримання 1500 доларів хабара. Про це 2 травня повідомили у прес-службі поліції.

За інформацією слідства, підозрюваний був головою районної військово-лікарської та консультативної комісій. Він пропонував ухилянтам оформити фіктивну групу інвалідності, аби уникнути призову.

«Затримали зловмисника у його робочому кабінеті під час передачі другої частини коштів – 1500 доларів. Дещо раніше за обіцяну “допомогу” він отримав аванс – 2 тисячі гривень», – повідомляють правоохоронці.

Під час обшуку у двох службових приміщеннях поліцейські вилучили гроші, документацію та мобільний телефон.

Лікаря відсторонили від посади й помістили до ізолятора тимчасового тримання. Йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 369-2 ККУ (отримання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави). За скоєне підозрюваному загрожує штраф або від 2 до 5 років позбавлення волі.