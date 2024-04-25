Ярмолинецький районний суд виніс вирок члену військово-лікарської комісії Олександру Кулаю за вимагання й отримання хабара від військовозобов’язаного. Обвинувачений обіцяв за 1500 доларів вплинути на рішення про визнання чоловіка обмежено придатним. За це йому призначили 68 тис. грн штрафу й відсторонили від роботи у ВЛК на рік.

Як йдеться у вироку від 23 квітня, у жовтні 2023 року дерматовенеролог Ярмолинецької багатопрофільної лікарні Олександр Кулай у своєму службовому кабінеті запропонував чоловіку призовного віку визнати його обмежено придатним до військової служби на шість місяців за винагороду у розмірі 1500 доларів. Лікар знав, що у пацієнта є захворювання, однак зауважив, що зробить відповідний запис тільки після отримання грошей.

9 листопада 2023 року чоловік передав обвинуваченому хабар, за що той віддав йому картку обстеження із записом про наявність захворювання та довідку ВЛК про обмежену придатність.

У суді лікар свою вину визнав.

Суддя Оксана Шевчик визнала Олександра Кулая винним за ч.1 ст.368 ККУ (пропозиція й одержання службовою особою неправомірної вигоди) й призначила 68 тис. грн штрафу з відстороненням від роботи у ВЛК на рік. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.