На Волині співмешканця працівниці ВЛК оштрафували за 6000 доларів хабара
За гроші Олег Романиця організував визнання хворого солдата обмежено придатним
Луцький міськрайонний суд виніс вирок Олегу Романиці за зловживання впливом. Чоловік вимагав у хворого військовослужбовця 6000 доларів за визнання його непридатним для служби в ЗСУ. За ці гроші він обіцяв вплинути на рішення своєї співмешканки, яка є лікаркою-психіатром і входить до складу ВЛК. Суд призначив обвинуваченому понад 144 тис. грн штрафу.
Як йдеться у вироку від 27 березня, із 4 квітня по 29 червня 2023 року потерпілий проходив лікування у Волинській обласній психіатричній лікарні м. Луцька. На позаштатній комісії лікарі вирішили, що за станом здоров’я старший солдат, у якого були проблеми з хребтом, потребує стаціонарного лікування та реабілітації у неврологічному відділенні центральної районної лікарні. У той же день співмешканці потерпілого зателефонував Олег Романиця й повідомив, що є представником членкині ВЛК, та за 6000 доларів може повпливати на її рішення щодо визнання військовослужбовця непридатним для служби в ЗСУ з подальшим виключенням з військового обліку. Жінка погодилась.
Із вересня 2023 року по січень 2024 року обвинувачений отримував неправомірну вигоду частинами, а також посприяв тому, аби старшого солдата зрештою визнали обмежено придатним і перевели на службу в підрозділах тилового забезпечення.
Відомо, що обвинувачений – уродженець міста Коломия Івано-Франківської області, ніде не працює, учасник бойових дій, має інвалідність III групи.
Суддя Ігор Ясельський визнав Олега Романицю винним за ч. 2 ст. 369-2 КК України (одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування) й призначив штраф – 144 500 грн. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.