Луцький міськрайонний суд виніс вирок Олегу Романиці за зловживання впливом. Чоловік вимагав у хворого військовослужбовця 6000 доларів за визнання його непридатним для служби в ЗСУ. За ці гроші він обіцяв вплинути на рішення своєї співмешканки, яка є лікаркою-психіатром і входить до складу ВЛК. Суд призначив обвинуваченому понад 144 тис. грн штрафу.

Як йдеться у вироку від 27 березня, із 4 квітня по 29 червня 2023 року потерпілий проходив лікування у Волинській обласній психіатричній лікарні м. Луцька. На позаштатній комісії лікарі вирішили, що за станом здоров’я старший солдат, у якого були проблеми з хребтом, потребує стаціонарного лікування та реабілітації у неврологічному відділенні центральної районної лікарні. У той же день співмешканці потерпілого зателефонував Олег Романиця й повідомив, що є представником членкині ВЛК, та за 6000 доларів може повпливати на її рішення щодо визнання військовослужбовця непридатним для служби в ЗСУ з подальшим виключенням з військового обліку. Жінка погодилась.

Із вересня 2023 року по січень 2024 року обвинувачений отримував неправомірну вигоду частинами, а також посприяв тому, аби старшого солдата зрештою визнали обмежено придатним і перевели на службу в підрозділах тилового забезпечення.

Відомо, що обвинувачений – уродженець міста Коломия Івано-Франківської області, ніде не працює, учасник бойових дій, має інвалідність III групи.

Суддя Ігор Ясельський визнав Олега Романицю винним за ч. 2 ст. 369-2 КК України (одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування) й призначив штраф – 144 500 грн. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.