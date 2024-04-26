Кам’янець-Подільський міськрайонний суд виніс вирок лікарці Альоні Дацюк за зловживання службовим становищем. Офтальмологиня за 800 доларів хабара погодилася вказати у медичній довідці висновок про захворювання дитини, що стало б підставою для оформлення їй групи інвалідності. За це обвинуваченій призначили 93 500 грн штрафу.

Як йдеться у вироку суду від 22 квітня, на початку червня 2022 року у Дитячий медичний центр Кам’янця-Подільського прийшла жінка, яка попросила офтальмологиню Альону Дацюк оглянути її доньку через скарги на зір. Лікарка виявила у дитини незначні порушення зору 60% і 50 % й призначила краплі та вітаміни. Через два тижні матір повторно звернулася до обвинуваченої з пропозицією визнати її дочку особою з інвалідністю й оформити відповідну медичну документацію за 800 доларів, на що та погодилась. Згодом Альона Дацюк отримала всю суму, тож написала необхідні висновки й поспряла оформленню довідки про інвалідність неповнолітньої пацієнтки.

У суді лікарка свою вину визнала. Зазначила, що грошей ні кого не вимагала, жінка сама до неї прийшла, сказала, що дитину не лікувала, але їй дуже потрібно оформити групу інвалідності. Вона нібито розплакалася і благала допомогти за «благодійний внесок», тож окулістка погодилася.

Суддя Іван Драч визнав Альону Дацюк винною за ч.2 ст.369-2 ККУ (одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування) й призначив їй 93 500 грн штрафу. Крім того, лікарка має заплатити 5474 грн за залучення експертів. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.