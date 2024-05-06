ДТП трапилась у селі Рогізно біля Яворова

На Львівщині водійка Daewoo Nexia злетіла з дороги у кювет. Унаслідок ДТП постраждала водійка та троє пасажирів, серед яких діти віком 10 та 11 років. Їх із травмами госпіталізували до лікарні.

Як повідомили у поліції, ДТП трапилась у неділю, 5 травня, о 14:30 в селі Рогізно біля Яворова. Автомобіль Daewoo Nexia, за кермом якого була 32-річна мешканка одного з сіл району, не впоралась з керуванням та з’їхала з дороги у кювет. Внаслідок ДТП до лікарні звернулись водійка Daewoo та троє пасажирів легковика – 53 річна жінка та двоє дітей віком 10 та 11 років.

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. За вчинене водійці загрожує обмеження волі до 3 років.