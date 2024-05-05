ДТП трапилась 30 січня 2024 року на вул. Дяченка в Пустомитах

Пустомитівський районний суд Львівської області виніс вирок водієві Ford Mondeo Петру Боровцю, який нетверезим спричинив смертельну ДТП, у якій загинув пасажир його автомобіля. Суд призначив йому майже 200 тис. грн штрафу та на 5 років позбавив водійських прав.

ДТП трапилась 30 січня 2024 року на вул. Дяченка в Пустомитах. 36-річний водій Ford Mondeo Петро Боровець виїхав за межі дороги і в’їхав у припаркований вантажний фургон Mercedes-Benz.Унаслідок отриманих у ДТП загинув 66-річний пасажир Ford.

Слідство встановило, що водій Ford Mondeo був за кермом нетверезим. Під час досудового слідства Петро Боровець свою провину визнав і уклав із прокурором відповідну угоду.

Враховуючи обставини справи, суддя Пустомитівського райсуду Дмитро Кукса визнав Петра Боровця винним за ч. 3 ст. 286-1 ККУ та призначив 198900 грн штрафу. Крім цього, суд на 5 років позбавив його водійських прав. Крім цього, він має сплатити понад 17 тис. грн судових витрат. Цей вирок можна оскаржити в апеляційному суді.