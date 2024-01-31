ДТП трапилась 30 січня на вул. Даші Дяченко в Пустомитах

На Львівщині Ford Mondeo вʼїхав у припаркований вантажний фургон, унаслідок чого загинув 66-річний пасажир. Водій Ford за кермом був нетверезим, його затримали поліцейські.

Як повідомили у поліції, ДТП трапилась у вівторок, 30 січня, близько 20:30, на вулиці Даші Дяченко в Пустомитах. За версією слідства, водій автомобіля Ford Mondeo, 36-річний місцевий мешканець, виїхав за межі дороги і в’їхав у припаркований вантажний фургон.

Від отриманих у ДТП травм пасажир Ford Mondeo, 66-річний пустомитівчанин, загинув на місці. Водія легковика з травмами госпіталізували до лікарні.

Поліція встановила, що водій був за кермом у стані алкогольного спʼяніння, його затримали, невдовзі суд обере йому запобіжний захід. За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286-1 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого) ККУ. За вчинене водієві загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі.