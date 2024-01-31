ДТП трапилась 30 січня на вул. Трускавецькій у Дрогобичі

На Львівщині водій автомобіля Renault Clio збив 10-річного хлопчика. Дитину з травмами госпіталізували до лікарні.

Як повідомили в поліції, ДТП трапилась у вівторок, 30 січня, близько 17:20, на вулиці Трускавецькій у Дрогобичі. За версією слідства, 32-річний дрогобичанин за кермом автомобіля Renault Clio наїхав на пішохода – 10-річного місцевого мешканця. Внаслідок ДТП хлопчик отримав важкі травми, його госпіталізували до лікарні.

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Водієві загрожує до 3 років обмеження волі.