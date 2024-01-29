На вул. Богдана Хмельницького в Червонограді зіткнулися автомобілі Audi A6 i Land Rover

На Львівщині внаслідок зіткнення автомобілів Audi і Land Rover загинула 27-річна пасажирка кросовера. Ще трьох людей із травмами госпіталізували в лікарню.

Як повідомили в поліції, ДТП трапилась у неділю, 28 січня, близько 23:00, в Червонограді на вулиці Богдана Хмельницького. За версією слідства, на дорозі зіткнулись автомобілі Audi А6, за кермом якого був 37-річний мешканець Золочівського району, та Land Rover, яким керувала 31-річна місцева мешканка.

Унаслідок ДТП 27-річна пасажирка кросовера, уродженка Соснівки, померла в реанімації. Обох водіїв, а також 32-річного пасажира Audi з важкими травмами госпіталізували до лікарні.

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. За вчинене винуватцю загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі.