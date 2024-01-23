У Львові від наїзду автомобіля загинув пішохід
Аварія трапилась у районі Підзамче у вівторок ввечері
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Через ДТП не курсують трамваї
У вівторок, 23 січня, у Львові в районі Підзамче сталась смертельна аварія, в якій загинув пішохід. Інформацію про ДТП від очевидців підтвердили ZAXID.NET у поліції Львівської області.
Близько 18:30 водій автомобіля BMW наїхав на пішохода. Це сталося на повороті з вул. Богдана Хмельницького на вул. Жовківську. Чоловік, особа якого ще встановлюється, загинув на місці.
Через аварію вул. Хмельницького не курсують трамваї. На місці ДТП працюють слідчі та представники усіх необхідних служб.
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