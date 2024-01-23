Через ДТП не курсують трамваї

У вівторок, 23 січня, у Львові в районі Підзамче сталась смертельна аварія, в якій загинув пішохід. Інформацію про ДТП від очевидців підтвердили ZAXID.NET у поліції Львівської області.

Близько 18:30 водій автомобіля BMW наїхав на пішохода. Це сталося на повороті з вул. Богдана Хмельницького на вул. Жовківську. Чоловік, особа якого ще встановлюється, загинув на місці.

Через аварію вул. Хмельницького не курсують трамваї. На місці ДТП працюють слідчі та представники усіх необхідних служб.