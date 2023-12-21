У четвер, 21 грудня, на вул. Кульпарківській у Львові приміська маршрутка збила працівника комунального підприємства, який проводив ямковий ремонт дороги. Після наїзду водій втік з місця ДТП. Про це повідомила Львівська міськрада.

Як вказано у повідомленні ЛМР, аварія трапилась приблизно о 10:00 на мості на вул. Кульпарківській. Працівник Галицького ШРП проводив ямковий ремонт дороги, коли його збила приміська маршрутка №132. Після наїзду водій втік з місця ДТП. За даними мерії, працівника ШРП госпіталізували.

«Працівники Галицького ШРП проводили ямковий ремонт, роботи відбувалися на лівій смузі у напрямку центру, а права смуга була відкрита для проїзду. На ділянці робіт було встановлене усе необхідне ознакування. Водій приміського маршруту №132 зі швидкістю поїхав по смузі, де тривали роботи, і збив працівника ШРП. На жаль, водій не зупинився, скоївши наїзд, а поїхав далі», – повідомили у департаменті житлового господарства та інфраструктури ЛМР.

На місце викликали «швидку» та поліцію. Потерпілого госпіталізували у лікарню св. Пантелеймона в стані середньої важкості. Попередньо, за даними ЛМР, у працівника комунальної служби зламаний ніс, є підозра на струс мозку і можливі переломи.

У Нацполіції Львівщини ZAXID.NET повідомили, що за кермом автобус БАЗ був 61-річний мешканець Львівського району, він наїхав на львів’янина, свого однолітка. Наразі автобус вилучено, а правоохоронці встановлюють обставини ДТП.

Додамо, що приміський маршрут №132 (Приміський вокзал – село Дуб’янка) обслуговує перевізник «Успіх БМ».