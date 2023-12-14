Випадок трапився вранці 3 листопада на трасі під Кам’янкою-Бузькою – між містом та селом Сапіжанка

Кам’янка-Бузький районний суд Львівщини визнав винним у порушенні ПДР водія маршрутки Михайла Біланя, який проїхав залізничний переїзд перед потягом, проігнорувавши заборонені сигнали. У цей момент в маршрутці були пасажири. Суд заборонив чоловіку керувати транспортними засобами протягом року.

Як вказано у постанові суду, яку винесли у грудні 2023 року, випадок трапився вранці 3 листопада на трасі під Кам’янкою-Бузькою – між містом та селом Сапіжанка. Водій маршрутки БАЗ А079 перевозив пасажирів та проїхав залізничний переїзд, проігнорувавши заборонений сигнал світлофора та звуковий сигнал, не пропустивши поїзд, що наближався до переїзду.

У матеріалах справи зазначено, що Михайло Білань працює у АТП-14629. Щодо нього склали протокол через порушення правил руху через залізничні переїзди. У суді чоловік визнав свою провину.

Справу розглянув суддя Тарас Котормус, який дослідив усі матеріали справи та визнав Михайла Біланя винним у вчиненні адмінправопорушення та призначив йому покарання – заборона керувати транспортними засобами протягом року. Він також має сплатити 537 грн судового збору. На постанову ще може бути подана апеляція.

Нагадаємо, що наприкінці літа схожий випадок трапився у Червонограді – водій маршрутки проїхав залізничний переїзд перед потягом при зачиненому шлагбаумі. Тоді суд призначив порушнику 10 днів арешту.