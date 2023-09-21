Правоохоронці побачили грубе порушення ПДР водієм маршрутки під час моніторингу соцмереж та розшукали порушника

Червоноградський міський суд Львівської області визнав винним у порушенні ПДР водія маршрутки Зіновія Сніданка, який виїхав на закритий залізничний переїзд та проїхав його перед поїздом. За вчинене суд призначив водію 10 днів арешту.

Як вказано у постанові суду, випадок трапився 29 серпня приблизно о 14:00 на залізничному переїзді, що на вул. Львівській у Червонограді. Зіновій Сніданко керував автобусом, який їхав за маршрутом «Автовокзал – смт. Гірник», та проїхав закритий залізничний переїзд перед рухом потяга, проігнорувавши червоний сигнал семафора та опущений шлагбаум.

Правоохоронці побачили грубе порушення ПДР водієм маршрутки під час моніторингу соцмереж та розшукали порушника – 62-річного місцевого мешканця. На нього склали протокол про адмінправопорушення. У суді Зіновій Сніданко визнав свою провину.

Справу розглянула суддя Неля Отчак, яка визнала водія винним у порушенні правил руху через залізничні переїзди, та призначила йому покарання у вигляді 10 днів арешту. На постанову ще може бути подана апеляція.