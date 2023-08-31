62-річний водій червоноградської маршрутки грубо порушив ПДР під час руху на залізничному переїзді

Поліцейські встановили водія маршрутки, який 29 серпня, у Червонограді на Львівщині проїхав залізничний переїзд перед поїздом, зігнорувавши червоний сигнал семафора та опущений шлагбаум. На 62-річного водія склали адмінпротокол, йому загрожує позбавлення водійських прав або адміністративний арешт.

Як розповіли в поліції Львівщини, інцидент трапився 29 серпня на залізничному переїзді в Червонограді. 62-річний водій маршрутного автобуса «Еталон» сполученням Червоноград-Гірник грубо порушив правила дорожнього руху – проїхав залізничний переїзд перед потягом на заборонений сигнал семафора, оминувши опущений шлагбаум.

«Такий вчинок міг призвести до аварії та людських жертв», – наголосили в поліції.

Порушення водієм правил руху через залізничний переїзд очевидці зняли на відео та оприлюднили в соцмережах. Після цього поліцейські встановили водія маршрутки – 62-річного мешканця Червонограда. З ним провели профілактичну бесіду та склали протокол за порушення правил руху через залізничні переїзди (ч.3 ст.123 КУпАП).

Винуватцю загрожує позбавлення права керування транспортними засобами на строк від одного до трьох років з оплатним вилученням транспортного засобу у його власника або адміністративний арешт на 10-15 діб.