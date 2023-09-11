Патрульні встановили особу порушника, розшукали його та притягнули до відповідальності

Патрульні розшукали водія мікроавтобуса, який у соцмережі TikTok хизувався порушенням ПДР у Львові та за його межами. 24-річний водій публікував відео, як він об’їжджав затор по зустрічній смузі та узбіччі, ігнорував заборонений сигнал світлофора та створював аварійні ситуації. Патрульні розшукали його та винесли об’єднану постанову про порушення ПДР.

У понеділок, 11 вересня, патрульна поліція Львівщини повідомила, що 24-річний львів’янин напередодні опублікував у своїх соцмережах відео, як він грубо порушив ПДР на своєму автомобілі Mercedes-Benz 412D. Патрульні встановили, що вказане на відео порушення ПДР трапилось 9 вересня. Зокрема, водій їхав на червоний сигнал світлофора та створював аварійні ситуації.

Водій їхав на червоний сигнал світлофора та створював аварійні ситуації у Львові (фото скріншоти патрульної поліції з відео порушника)

Львів’янин неодноразово публікував свої порушення ПДР у соцмережі TikTok. Зокрема, на одному з відео чоловік вирішив об’їхати тягнучку на трасі по зустрічній смузі, перетнувши суцільну лінію.

На іншому відео львів’янин хизується, як об’їжджає затор на трасі по узбіччі, написавши «Як колись казав мій тато «тормоза придумали для сикунів».

Патрульні встановили особу порушника, розшукали його та притягнули до відповідальності. 24-річний чоловік визнав, що порушив і навіть вибачався. На нього винесли об'єднану постанову за кількома статтями.