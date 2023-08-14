30-річний чоловік керував автомобілем Jaguar F-Type та їхав вулицею Стуса зі швидкістю 162 км/год

У Львові 30-річний водій Jaguar F-Type їздив містом із перевищенням швидкості у понад три рази. Патрульні зафіксували, що він їхав вул. Стуса зі швидкістю 162 км/год, через що на нього винесли постанову, яка передбачає 1700 грн штрафу.

Як вказано у повідомленні патрульної поліції Львівщини, яке оприлюднили 14 серпня, 30-річний чоловік керував автомобілем Jaguar F-Type та їхав вулицею Стуса зі швидкістю 162 км/год.

На цій вулиці стоїть камера автофіксації порушень і додатково працюють екіпажі з приладом для вимірювання швидкості TruCam. Про це водіїв попереджають дорожні знаки. Зафіксувавши перевищення допустимої швидкості у понад три рази, патрульні зупинили водія та винесли на ньогопостанову за ч. 4 ст. 122 (перевищення водіями встановленого обмеження швидкості більш як на 50 км/год) КУпАП. Штраф становить 1700 грн.