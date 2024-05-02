Оплата ЖКП в Україні

З весни 2022 року уряд заборонив надавачам комунальних послуг нараховувати пеню та стягувати штрафи з громадян за несплату. Також українцям, що не сплачували комуналку або розраховувалися за спожиті ресурси не в повному обсязі, в умовах воєнного стану не відключали газ, електрику і воду.

Така міра була тимчасовою: в грудні 2023 року Кабмін скасував мораторій на відключення та фінансове покарання боржників. А отже, споживачі, що мають борги за житлово-комунальні послуги (крім мешканців окупованих територій та населених пунктів, де тривають бойові дії), мають виконати грошове зобов’язання перед постачальниками.

Чому мораторій скасували

Востаннє Державна служба статистики України оприлюднювала дані щодо заборгованості населення за ЖКП в кінці 2021 року. Згідно з ними українці сумарно заборгували за газ, електроенергію та водопостачання близько 48 мільярдів гривень.

Після початку повномасштабного вторгнення український уряд прийняв рішення підтримати громадян, впровадивши мораторій на заборону відключення від комунальних послуг за несплату. Мільйони українців залишилися без житла та роботи, й таке послаблення з боку влади допомогло значно полегшити життя людей у перший шоковий період. Однак деякі споживачі скористалися цим моментом і взагалі припинили сплачувати рахунки. Це призвело до суттєвого накопичення боргів і серйозного погіршення платіжної дисципліни, зокрема, серед фінансово спроможних громадян.

Відтак у січні 2024 року уряд прийняв рішення призупиняти надання ЖКП, нараховувати та стягувати пеню в областях, що більш-менш встигли оговтатись від дій країни-агресора. Урядовці наголошують, що погашення боргів і своєчасна сплата ЖКП населенням – це «кисень», що здатен забезпечити безперебійну роботу підприємств критичної інфраструктури під час війни. Якщо постачальники вчасно отримуватимуть кошти від клієнтів, то зможуть виплачувати заробітну плату і швидко відновлювати обладнання, пошкоджене через російські обстріли.

Скільки українці заборгували за комуналку

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури повідомляє, що заборгованість населення за світло, воду і вивезення побутових відходів за останні два роки зросла приблизно на 27%. Найбільший приріст заборгованості фіксується в західних областях України, що безпосередньо не дотичні до зон активних бойових дій.

Наприклад, у Тернопільській області заборгованість за комунальні послуги зросла на понад 32%, у Волинській – на 31%, у Закарпатській – на 23,5%, а в Івано-Франківській – на 16,2%. Така ситуація має негативні наслідки для постачальників послуг та економічної ситуації в країні в цілому.

Чи є суттєві зміни після скасування мораторію: статистика Portmone

За даними платформи Portmone, динаміка оплат за ЖКП поступово відновлюється. Представники компанії фіксують поступове кількісне відновлення транзакцій починаючи з липня 2022 року, а також плавне зростання середнього чека з огляду на сезонний фактор.

Розмір середнього чека збільшився в червні минулого року, але це певною мірою відбулося через зміну тарифів на оплату комунальних послуг. Зокрема, за даними Держстату, впродовж року з січня 2023-го вартість електроенергії зросла на 69,7%.

Динаміку змін у кількості здійснених оплат за ЖКП, що ініціювалися користувачами Portmone з січня 2022 по березень 2024 року, можна наочно побачити на графіку:

Отже, скасування вищезгаданого мораторію не спричинило значного зростання середнього чека серед клієнтів Portmone. Це свідчить про регулярність здійснюваних оплат на користь постачальників ЖКП та дозволяє відзначити відсутність ажіотажу, пов’язаного з законодавчими змінами.

Як швидко і вчасно оплачувати комунальні рахунки

Для декого процес оплати комунальних рахунків і досі пов'язаний зі збиранням паперових платіжок і довгими чергами в банківські каси. Проте сьогодні переказати кошти на користь постачальників можна онлайн, навіть якщо ви не перебуваєте в Україні. Зручний, простий та швидкий алгоритм пропонує платформа Portmone. Користувачеві знадобиться банківська картка Visa або MasterCard, гаджет з доступом до інтернету і декілька хвилин вільного часу.

Оплата здійснюється в декілька простих кроків:

На головній сторінці сайту Portmone виберіть блок «Сплатити комуналку». Далі – зазначте свій регіон і конкретну категорію послуг. У переліку знайдіть компанію, на рахунок якої планується переказ коштів. До речі, цей процес можна пришвидшити: достатньо ввести в рядок пошуку назву, IBAN чи ЄДРПОУ постачальника. Наступний крок – ввести дані, що дозволять ідентифікувати абонента, наприклад, номер особового рахунку. Наостанок – потрібно вказати реквізити платіжної картки та підтвердити транзакцію.

Гроші на рахунки постачальників надходять швидко. Максимальний термін очікування – 3 дні. Після успішної оплати на електронну пошту користувача надходить квитанція, звідки її можна завантажити та видрукувати. Зареєстровані клієнти мають можливість додати адресу в особистому кабінеті, отримувати виставлені за нею платіжки та розраховуватися за ЖКП в один клік.

Платформа Portmone завжди тримає руку на пульсі останніх тенденцій. Актуальну інформацію та більше новин про комунальні послуги можна подивитися в блозі на офіційному сайті.

Немає можливості одразу сплатити заборгованість: що робити

Якщо у власника нерухомості не вистачає коштів одразу погасити заборгованість, він може подати заяву про реструктуризацію та укласти з постачальником відповідний договір. Це дозволить розподілити суму і сплачувати її рівними частинами впродовж певного часу.

Урядовці запевняють, що в такий спосіб боржники зможуть знизити фінансове навантаження на власний бюджет, а компанії-постачальники – отримати доходи, необхідні для стабільного функціонування.