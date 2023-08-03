Калуський міськрайонний суд Івано-Франківської області визнав винним у нетверезій їзді Тараса Личука, сина екс-нардепа від «Партії регіонів» Володимира Личука з Калуша. Його затримали за кермом Bentley Continental та оштрафували на 17 тис. грн, позбавивши водійських прав на один рік.

Як вказано у постанові суду, яку винесли у липні 2023 року, Тарас Личук зупинили за кермом авто Bentley Continental на перехресті вул. Винниченка та проспекту Лесі Українки у Калуші 3 січня 2023 року. Поліцейські помітили у нього ознаки алкогольного сп’яніння (запах алкоголю, поведінка, що не відповідає обстановці, порушення мови). Водій відмовився пройти перевірку на стан сп’яніння.

У матеріалах справи вказано, що протокол про нетверезу їзду склали на Личука Тараса Володимировича. Володимир Личук – це колишній нардеп від «Партії регіонів» з Калуша. У нього є двоє синів: Тарас та Святослав. Відомо, що Тарас Личук працює приватним нотаріусом.

На адресу суду надійшли письмові пояснення Тараса Личука, він визнав, що порушив ПДР та керував авто без посвідчення водія, але заперечив, що був у нетверезому стані. Водій заявляв, що поспішав у Київ на важливу зустріч, а поліцейські «свідомо його затримували».

«Вимкнувши нагрудну камеру, поліцейські запропонували йому пройти медичний огляд в Івано-Франківську, від чого він відмовився, однак запропонував пройти такий огляд в Калуській ЦРЛ, де, як стало відомо зі слів поліцейських, огляд не проводять. Тому, зважаючи на обставини, що склалися, він погодився на відеокамеру відмовитися від проходження огляду на визначення стану алкогольного сп’яніння. Стверджує, що постанова та протокол, як і будь-які інші документи, в його присутності не складались, прилад Драгер у працівників поліції був відсутній», – наводять покази обвинуваченого у судовій постанові.

Тарас Личук звертав увагу суду на те, що «відеозйомка з місця події є обрізаною та не є безперервною, відомості про технічний засіб, яким її здійснено відсутній, а тому доказ є недопустимим».

У суді розглянули відео з місця події, на яких видно, що Тарас Личук вів себе зухвало, нецензурно висловлювався і на прохання поліцейських представитись відповідав: «Ти що, мене не знаєш?». На питання, чи водій проходитиме перевірку на драгері, Тарас Личук відповів, що ні. Також він відмовився від перевірки у медзакладі.

Суд погоджується, що відеофіксація не є безперервною, однак в цьому випадку це не може бути підставою для звільнення від адміністративної відповідальності, оскільки всі важливі для справи фрагменти були зафіксовані.

Справу розглянула суддя Олександра Кардаш, яка дослідила матеріали справи та визнала Тараса Личука винним у нетверезій їзді. Його оштрафували на 17 тис. грн та позбавили водійських прав на один рік. Постанова ще може бути оскаржена.

Додамо, що у 2011 році у Калуші виник скандал начебто через те, що син Володимира Личука Тарас стріляв по людях. Тоді поліція порушувала кримінальну справу за фактом хуліганства