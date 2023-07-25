Шевченківський районний суд Львова визнав винним у нетверезому водінні стоматолога Юрія Величка, якого зупинили за кермом Jeep Wrangler у центрі Львова у стані алкогольного сп’яніння – перевірка на драгері показала 3,57 проміле алкоголю. Водія позбавили прав та оштрафували на 17 тис. грн.

Як вказано у постанові суду, яку винесли у липні 2023 року, Юрій Величко під час комендантської години 17 червня (приблизно о 2:30 ночі) їхав за кермом Jeep Wrangler у центрі Львова. Водія зупинили поліцейські на проспекті В’ячеслава Чорновола біля готелю «Львів» та помітили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Юрій Величко погодився пройти перевірку на алкотестері, яка показала результат – 3,57 проміле алкоголю, що майже у 18 разів перевищує допустиму норму. Така доза алкоголю вважається смертельною.

У постанові суду вказано, що Юрій Величко працює стоматологом. Згідно з бізнес-пошуковою системою YouControl, відомо, що чоловік є засновником та керівником стоматологічного центру «Доктор Медіум», що розташований на вул. Балабана, 12. Неподалік від цього центру його й зупинили поліцейські.

На розгляд справи у суді Юрій Величко не з’явився, тож суддя Олександра Баєва розглянула матеріали без його присутності. Вона переглянула відео з нагрудних камер патрульних, дослідила протокол про нетверезу їзду та визнала водія винним, оштрафувавши на 17 тис. грн з позбавленням права керувати транспортними засобами протягом року. Постанова ще може бути оскаржена.