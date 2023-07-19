Стрийський міськрайонний суд Львівщини визнав винним у нетверезому водінні лікаря Стрийської центральної районної лікарні Андрія Кравчука. Чоловіка оштрафували на 17 тис. грн та позбавили водійських прав на рік.

Як вказано у постанові суду, яку винесли у липні 2023 року, Андрій Кравчук керував авто Opel Meriva на вул. Вокзальній у Стрию, його зупинила поліція, яка помітила у водія ознаки алкогольного сп’яніння (різкий запах алкоголю, почервоніння обличчя, поведінка не відповідає обстановці). Випадок трапився 31 травня 2023 року. Андрій Кравчук відмовився пройти перевірку на стан сп’яніння за допомогою алкотестера, а також у медзакладі.

Згідно з матеріалами справи, Андрій Кравчук працює лікарем у Стрийській ЦРЛ. На засідання суду чоловік не прийшов, а його адвокат заявляв, «що в матеріалах справи немає беззаперечних доказів того, що його клієнт керував в стані алкогольного сп’яніння».

Додамо, що це не вперше Андрія Кравчука штрафують за їзду у нетверезому стані. Його притягували до адмінвідповідальності у 2014 та 2018 роках. У постанові за 2018 рік було вказано, що Андрій Кравчук працює у Стрийській ЦРЛ на посаді лікаря-анестезіолога.

Справу розглянув суддя Руслан Шрамко, який визнав Андрія Кравчука винним у нетверезому водінні та оштрафував на 17 тис. грн з позбавленням водійських прав на один рік. На постанову ще може бути подана апеляція.