Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області оштрафував на 17 тис. грн та позбавив водійських прав громадянку Росії, яка їздила центом Ужгорода з ознаками наркотичного сп’яніння. У жінки є російське посвідчення водія, в Україні вона дозволу керувати авто не отримувала.

Як вказано у постанові суду, яку винесли у липні 2023 року, росіянка Галина Кулешова їхала по проспекту Свободи неподалік готелю «Ужгород» у центрі міста за кермом спортивного авто Toyota Celica. Випадок трапився після опівночі 14 травня, водійку запинила поліція та помітила у неї ознаки наркотичного сп’яніння: розширені зіниці очей, котрі не реагують на світло, підвищена жвавість мови.

Поліцейські встановили, що у Галини Кулешової є водійське посвідчення, яке видане у РФ, в Україні вона дозволу керувати авто не отримувала. Водійка відмовилась їхати на перевірку на стан сп’яніння, заявляючи, що вона «дуже втомлена та вагітна».

Справу розглянула суддя Ірина Логойда, яка дослідила усі матеріали та визнала водійку винною у нетверезій їзді, оштрафувавши на 17 тис. грн з забороною керувати транспортними засобами протягом року.