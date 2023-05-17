На сторінці Наталії Кубарич у соцмережі Facebook вказано, що вона працює у неврологинею у Жовківській лікарні

Шевченківський районний суд Львова визнав винною у п’яному водінні та втечі з місця ДТП лікарку Наталію Кубарич. Її позбавили водійських прав на один рік, а також оштрафували на понад 21 тис. грн.

Як вказано у постановах суду, ввечері 17 лютого 2023 року Наталія Кубарич керувала авто Kia Rio на вул. Панча у Львові. Патрульні помітили у неї ознаки алкогольного сп’яніння (запах алкоголю, порушення мови та координації рухів), однак водійка відмовилась пройти перевірку за допомогою алкотестера чи у медзакладі.

У суді допитали жінку, яка розповіла, що її авто Renault Trafic було припарковане на вул. Панча поруч із будинком №13. У той вечір їй подзвонив сусід та сказав, що невідома жінка поводилась неадекватно, сіла за кермо Kia Rio та в’їхала у її автомобіль Renault Trafic, після чого втекла з місця ДТП. Цей випадок було зафіксовано на мобільний телефон, на місце викликали поліцію. У постанові суду вказано, що приблизно через 40 хвилин водійка Kia Rio підійшла до власниці авто та патрульних і зізналась, що це вона вчинила ДТП. Від письмових пояснень водійка відмовилась.

У матеріалах справи вказано, що водійка працює лікаркою. На сторінці Наталії Кубарич у соцмережі Facebook вказано, що вона працює у неврологинею у Жовківській лікарні, а раніше працювала у Пустомитівській ЦРЛ.

Патрульні склали на Наталію Кубарич три протоколи про адмінправопорушення: за вчинення ДТП, втечу з місця ДТП та за керування авто у нетверезому стані.

У суді адвокат Наталії Кубарич заявив, що його клієнтка не визнає своєї провини та не була того вечора за кермом авто.

Суддя Павло Едер розглянув усі протоколи окремо та визнав водійку винною. За керування авто у нетверезому стані її оштрафували на 17 тис. грн та позбавили водійських прав на рік, за вчинення ДТП – на 850 грн, за втечу з місця ДТП – 3400 грн. Постанови суду ще можуть бути оскаржені в апеляційному суді.