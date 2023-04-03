Ілона Демків є власницею «Центру краси та відновлення волосся Ілони Демків», який розташований на вул. Кульпарківській, 230а, неподалік якого її й зупинила поліція

Відому львівську підприємицю Ілону Демків зупинили за кермом Range Rover у стані алкогольного сп’яніння. Перевірка на алкотестері показала 1,60 проміле алкоголю. Справу уже розглянув суд та позбавив Ілону Демків водійських прав, їй також призначили 17 тис. грн штрафу.

Як вказано у постанові Франківського районного суду Львова за 23 березня 2023 року, ще наприкінці липня 2022 року Ілону Демків зупинили за кермом позашляховика Range Rover на вул. Кульпарківській, 123а з ознаками алкогольного сп’яніння. Вона пройшла перевірку на алкотестері, яка показала 1,60 проміле алкоголю (при нормі 0,2).

Ілона Демків є власницею «Центру краси та відновлення волосся Ілони Демків», який розташований на вул. Кульпарківській, 230а, неподалік якого її й зупинила поліція. На своїй сторінці у Facebook жінка також публікувала фото з позашляховиком Range Rover.

На своїй сторінці у Facebook Ілона Демків публікувала фото з позашляховиком Range Rover

З липня 2022 року Ілона Демків дев’ять разів не з’являлась на судові засідання, тому справу розглянули за її відсутності. Суддя Юлія Марків дослідила матеріали справи та визнала Ілону Демків винною у керуванні авто у нетверезому стані. Водійку оштрафували на 17 тис. грн та позбавили водійських прав на рік.

Це не вперше Ілону Демків притягують до відповідальності за порушення ПДР. У жовтні 2022 року Залізничний районний суд Львова оштрафував директорку салону краси за втечу з місця ДТП. Ілона Демків за кермом Range Rover на вулиці 6-й Скнилівський провулок в’їхала у авто Mazda 3, яке по інерції в’їхало у Volkswagen Touran. Після вчинення ДТП Ілона Демків втекла. Тоді суд оштрафував її на 3400 грн.