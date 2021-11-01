Олена Кухаренко є керівницею Royal Club Academy, яка організовує професійні курси краси

Залізничний районний суд Львова визнав винною у нетверезому водінні львівську підприємицю Олену Кухаренко. Вона втретє протягом року сіла за кермо у нетверезому стані, тому суд оштрафував її на 51 тис. грн та позбавив водійських прав на 10 років. Автомобіль Lexus ЕS 250, яким керувала Олена Кухаренко, також конфіскують в дохід держави.

7 травня 43-річну керівницю компанії Royal Club Academy Олену Кухаренко зупинили патрульні за керування автомобілем Lexus ЕS 250 у нетверезому стані на вул. Патона. У присутності свідків вона відмовилась від перевірки на стан сп’яніння.

Підприємицю уже не вперше затримують п’яною за кермом, вона позбавлена водійських прав рішенням суду. Тож патрульні склали на неї протокол за нетверезе водіння та постанову за керування автомобілем без водійських прав.

У суді адвокат Олени Кухаренко клопотав про закриття справи про нетверезу їзду через відсутність складу злочину. Зокрема, він зазначив, що у протоколі невірно вказано місце складання протоколу. Проте суд встановив, що вина Олени Кухаренко є доведеною, зокрема протоколом та відеозаписом з місця події.

Дослідивши матеріали справи, суддя Галина Пилип’юк визнала Олену Кухаренко винною у нетверезому водінні та оштрафувала на 51 тис. грн з позбавленням водійських прав на 10 років. Автомобіль Lexus ЕS 250, яким керувала Олена Кухаренко, конфіскують в дохід держави. На постанову може бути подана апеляція.

Додамо, що справу про водіння без прав суд розглядав окремо. Олена Кухаренко була позбавлення водійських прав за рішенням суду, тож їй загрожувало ще 20,4 тис. грн штрафу, але вона скасувала цей штраф у суді. Жінка заявила, що була пасажиркою, а не водійкою Lexus. Патрульні не надали суду доказів, які б це спростовували, тому справу закрили.