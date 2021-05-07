Олена Кухаренко є керівницею Royal Club Academy, яка організовує професійні курси краси

У п’ятницю, 7 травня, у Львові патрульні зупинили автомобіль Lexus, за кермом якого була 43-річна львівська підприємиця, керівниця компанії Royal Club Academy Олена Кухаренко. Водійка перебувала в нетверезому стані, не зважаючи на те, що в березні цього року суд позбавив її водійських прав за нетверезу їзду.

У патрульній поліції Львівщини розповіли, що 7 травня близько 1:00 ночі на вулиці Патона патрульні помітили автомобіль Lexus, який здійснив поворот не увімкнувши світлового покажчика повороту.

Автомобіль зупинили. За кермом перебувала водійка, яка відмовилася надати документи і намагалася поїхати з місця події.

«Вона не виконувала вказівок поліцейських, поводилася неадекватно та мала ознаки алкосп'яніння», – повідомили в патрульній поліції.

Для встановлення всіх обставин та складання адмінматеріалів водійку запросили у відділ поліції. Патрульні встановили особу жінки. Нею виявилася 43-річна львів'янка, позбавлена права керування за нетверезу їзду. За даними патрульних, на початку січня цього року її двічі в один день зупиняли нетверезою.

У відділі поліції жінка почала поводитися неадекватно, шарпала за одяг поліцейських та нападала на них. Унаслідок таких дій постраждала одна з патрульних, отримавши травму руки. До того ж, водійка відмовилася від перевірки на стан сп'яніння.

На водійку оформили протокол за повторне нетверезе водіння (ч. 3 ст. 130 КУпАП) та постанову за керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування (ч. 4 ст. 126 КУпАП). Також їй загрожує кримінальна відповідальність за невиконання рішення суду та опір працівникові поліції.

Поліція не розголошує прізвище п'яної водійки. За даними ZAXID.NET, нетверезою за кермом затримали львівську підприємицю, керівницю компанії Royal Club Academy, яка займається організацією професійних курсів краси, Олену Кухаренко. Прикметно, що Олена Кухаренко вважається експерткою у сфері здоров’я і краси. Зокрема, в такій ролі вона брала участь у заході «Здоров’я і краса – це велика сила», де розповідала про їжу успішних жінок.

Уночі 2 січня цього року її вже зупиняли у Львові на вул. Городоцькій за кермом Lexus ES 250 з явними ознаками алкогольного сп’яніння – запахом алкоголю, порушенням координації рухів та порушенням мови. Тоді вона від проходження медичного огляду на стан алкогольного сп'яніння також відмовилась, хоча в суді факт скоєння правопорушення визнала, зазначила, що пила шампанське. Рішенням Залізничного районного суду Львова від 1 березня цього року її оштрафували на 10200 грн та позбавили права керування на один рік.

У коментарі ZAXID.NET Олена Кухаренко заперечила, що її затримали 7 травня нетверезою за кермом Lexus. «Те, що було [раніше], те було. Але я щось не розумію, про що ви зараз говорите», – сказала вона.