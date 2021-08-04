Олена Кухаренко є керівницею Royal Club Academy, яка організовує професійні курси краси

Франківський районний суд Львова скасував постанову про адмінправопорушення львівською підприємицею Оленою Кухаренко. Їй загрожувало 20,4 тис. грн штрафу через їзду без прав, однак суд закрив справу проти неї.

7 травня 43-річну керівницю компанії Royal Club Academy Олену Кухаренко зупинили патрульні за керування автомобілем Lexus IS 250 у нетверезому стані. Підприємицю уже не вперше затримують п’яною за кермом, вона позбавлена водійських прав рішенням суду. Тож на неї склали протокол за нетверезе водіння та постанову за керування автомобілем людиною, що позбавлена водійських прав.

За нетверезе водіння Олені Кухаренко загрожує 51 тис. грн штрафу та позбавлення водійських прав на 10 років, а за їзду без прав 20,4 тис. грн штрафу.

У липні Франківський райсуд розглянув справу щодо їзди без прав. Олена Кухаренко звернулась до суду з проханням скасувати постанову патрульних, оскільки вона не вчиняла адмінправопорушення. Олена Кухаренко стверджує, що була пасажиркою Lexus, тому не мала мати посвідчення водія і її не можуть притягувати до відповідальності.

Відповідачі (інспекторка та департамент патрульної поліції) не надали суду жодних доказів, які б спростували твердження Олени Кухаренко, тому суддя Христина Гладишева скасувала складену постанову, що передбачала 20,4 тис. грн штрафу.

Справу щодо нетверезої їзди суд розглядає окремо.