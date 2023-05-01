Антоніна Чурікова працює акушер-гінекологинею у Львові

Галицький районний суд Львова звільнив від кримінальної відповідальності за придбання та зберігання психотропних речовин львівську акушер-гінекологиню Антоніну Чурікову. Кримінальне провадження закрили через її «дійове каяття». Раніше Антоніну Чурікову двічі притягали до відповідальності за їзду під наркотиками.

Проти Антоніни Чурікової було порушене кримінальне провадження за ч.1 ст.309 ККУ (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту). Правоохоронці обвинувачували Чурікову в придбанні та зберіганні психотропів, які були виявлені у її авто. Як вказано в ухвалі Галицького райсуду Львова, провадження закрили через «дійове каяття» підозрюваної.

У суді прокурорка виступала проти закриття провадження та розповіла, що Антоніна Чурікова не сприяла розкриттю справи. Спершу вона розповідала, що, гуляючи у парковій зоні знайшла психотропні речовини, які потім поклала у підлокітник в своєму авто. Проте під час допиту в статусі підозрюваної Антоніна Чурікова відмовилась від наданих перед цим показів та заявила, що не знала про наявність психотропних речовин у своєму авто.

Також прокурорка нагадала, що Антоніну Чурікову двічі зупиняли за кермом у нетверезому стані, правоохоронці підозрювали, що водійка перебувала під дією наркотиків. Проте Антоніна Чурікова відмовлялась від проходження огляду на стан сп’яніння.

Адвокат Антоніни Чурікової просив суд закрити справу та звільнити його клієнтку від кримінальної відповідальності через її «дійове каяття».

Антоніна Чурікова у суді заявила, що «вона категорично вирішила для себе, що більше ніколи у своєму житті не порушить закон і намагатиметься застерігати від цього інших, а тому просить звільнити її від кримінальної відповідальності».

Справу розглядав суддя Віталій Стрельбицький. На думку суду, доводи прокурора про те, що обвинувачена під час досудового розслідування відмовилась давати покази та кілька разів не з’являлася для участі у проведенні процесуальних дій, не підкріплені жодними доказами. Зокрема, суду не надано жодного доказу який засвідчує належне оповіщення підозрюваної про проведення з нею слідчих дій та фіксацію її неявки.

Також суддя заявив, що прокурорка не надала суду жодних доказів, які б підтверджували, що підозрювана змінювала свої покази чи відношення до скоєного.

Дослідивши матеріали справи, суддя звільнив Антоніну Чурікову від кримінальної відповідальності через «дійове каяття» та закрив кримінальну справу. Відомо, що прокуратура Львівської області оскаржила цю ухвалу в апеляційному суді.