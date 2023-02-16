Антоніна Чурікова працює акушер-гінекологинею у Львові

Личаківський районний суд Львова визнав винною у керуванні авто у стані наркотичного сп’яніння львівську акушер-гінекологиню Антоніну Чурікову. Її уже друге притягують до відповідальності за їзду під наркотиками. Суд оштрафував її на 17 тис. грн та позбавив водійських прав на рік. Перший аналогічний штраф водійка зараз оскаржує у апеляційному суді.

Як вказано у постанові Личаківського районного суду Львова, 8 вересня 2022 року Антоніна Чурікова керувала авто BMW 328I на вул. Богданівській з явними ознаками наркотичного сп’яніння (блідість обличчя, тремтіння пальців рук, почервоніння очей). За даними правоохоронців водійка відмовилась від проходження перевірки на стан сп’яніння у медзакладі.

У суді Антоніна Чурікова розповіла, що того дня перебувала у лісопосадці на вул. Богданівській та шукала там свої особисті речі, які загубила напередодні, оскільки проводила там фотосесію з сином. За її словами, працівник поліції хотів перевірити її документи, тому вони підійшли до її авто, де поліцейський попросив її перепаркуватись. Антоніна Чурікова заявляє, що вона проїхала два метри і тоді поліцейський повідомив, що він підозрює, що у неї є ознаки наркотичного сп’яніння.

Антоніна Чурікова стверджувала, що вона захворіла, тому у неї червоні очі, а руки трусяться через стресову ситуацію. Також водійка заявила, що не відмовлялась пройти перевірку на стан сп’яніння в медзакладі, але через захворювання нирок не змогла це зробити.

Адвокат Антоніни Чурікової також надав результати дослідження іншої лабораторії, які підтверджують, що його клієнта не була у стані наркотичного спяніння. Однак суд не взяв це до уваги, бо дослідження було проведене ввечері наступного дня.

Справу розглядав суддя Володимир Мармаш, який визнав Антоніну Чурікову винною у нетверезому водінні та оштрафував на 17 тис. грн з позбавленням водійських прав на один рік. На постанову ще може бути подана апеляція.

Антоніну Чурікову не вперше затримують за кермом авто з ознаками наркотичного сп’яніння. У січні 2023 року Галицький райсуд Львова також оштрафував її на 17 тис. грн та позбавив водійських прав на рік через їзду під наркотиками у центрі Львова. Тоді патрульні знайшли у неї наперед заготовлену ємність з сечею, яку вона хотіла використати, щоб уникнути покарання. Постанова не набула чинності, оскільки Чурікова подала апеляцію.